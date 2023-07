Reprezentanti Titan Trilife Zlín byli úspěšní v závodu Českého poháru v krátkém triatlonu na Konopišti. Ten se konal na trati: 750 metrů plavání, 20 kilometrů cyklistika a 5 kilometrů běh.

Český pohár ve sprint triatlonu na Konopišti 2023, Pavel Hradil | Foto: se svolením Pavla Hradila.

Mezi muži vybojoval David Martin (1:00:20) druhou příčku, Pavel Hradil (1:00:44) obsadil třetí místo, Mikis Kotopulos (1.01:12) skončil sedmý, Filip Václavík (1:03.14) čtrnáctý a Vojtěch Šanda (1:06:20) šestadvacátý.

,,Po Konopišťské miniželezňáku to byl na Konopišti můj druhý závod v jednom dni. Nohy jsem měl trochu unavené, ale chtěl jsem v něm podat co nejlepší výkon. Ovšem na start jsem doběhl až a poslední chvíli, protože jsem byl na vyhlášení výsledků dopoledního závodu a také jsem si musel znovu připravit věci do depa,“ měl na Benešovsku hodně nabitý program Pavel Hradil.

Ten je ve sprint triatlonu slabý plavec, ve vodě však bojoval.

,,Hned po startu se mi kluboví kolegové Mikis Kotopulos a David Martin vzdálili a tak jsem v konopišťském rybníku plaval osamocen,“ prozradil Hradil.

Z vody vylézal na pozicích kolem 20. místa se zhruba minutovou ztrátou na čelo.

,,Na začátku cyklistiky se přede mnou začal formovat velký balík. Mladí soupeři, kteří po prvním depu jeli za mou, ale nechtěli na dosažení ztráty spolupracovat. Spolupracoval až Pavel Wohl. Oba jsme se do hlavní skupiny dotáhli. V ní jsme kromě Jana Volára a Davida Martina sjeli všechny soupeře. Ti ale měli ve druhém depu na čele malý náskok,“ informuje vsetínský triatlonista Hradil.

V závěrečném běhu se mu dařilo, v něm se posunul na konečnou třetí příčku.

,,Se ziskem bronzu jsem spokojený. Před závodem jsem totiž nevěřil, že ve sprint triatlonu na Konopiští skončím na medailové pozici,“ přiznal Pavel Hradil.

Pro něho to ve středních Čechách byla dobrá příprava před srpnovým polovičním Ironmanem v polské Gdyni.

V závodu žen skončila Lucie Miklišová (1:10:00) pátá, Nikola Chovanečková (1:12:18) devátá, Dorota Štramberská (všechny Titan Trilife Zlín, 1:13:26) dvanáctá, zlínská Helena Kotopulu (CSG Tri Team, 1:13:52) čtrnáctá, Barbora Vojtěšková (1:16:35) dvacátá a Magdalena Kudelová (obě Titan Trilife Zlín, 1:27:12) jednačtyřicátá.

Na Konopišti uspořádali také závod Konopišťský miniželezňák (0,38 – 18 – 4,2 kilometru). V něm mezi muži obsadil Pavel Hradil (53:42) stříbrnou pozici. Mezi ženami byla rovněž druhá Helena Kotopulu (CSG Tri Team, 58:23), Simona Lacigová (Titan Trilife Zlín, 1:19:37) skončila dvaadvacátá.

Na Konopišti se konal ještě 2,2 kilometrový Charitativní běh pro Anežku. Ani v něm Pavel Hradil nechyběl.