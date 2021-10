,,Postupně jsem ale musel zpomalit. Na začátku běhu jsem si ovšem říkal, že v něm půjdu naplno a buď to vydržím, nebo padnu. Bohužel mám problémy se zády a ty se po třech kilometrech projevily. V tomto úseku jsem musel zvolnit a poté mě předběhlo osm soupeřů,“ popsal Radim Grebik rozhodující momenty.

Do závěrečného běhu vstoupil vsetínský triatlonista skvěle a atakoval 13. místo.

,,Hned od začátku kola jsem jel ve druhé cyklistické skupině, které se podařilo dostihnout šestici uprchlíků a do druhého depa jsem přijel ve zhruba třicetičlenné skupině,“ informoval Grebik.

,,Cyklistická část ale vůbec nebyla připravená na to, že se startovní pole sjede dohromady. Trať kola byla úzká se spoustou zatáček a plůtků,“ upozornil Radim Grebik.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.