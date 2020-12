Triatlonista Radim Grebik si v Kolíně zazávodil v Českém poháru v cyklokrosu

Triatlonista Radim Grebik (FORCE KCK Cykloteam Zlín) obsadil 7. místo v mužské kategorii do 23 let v cyklokrosovém Toi Toi Cupu. Pátý závod Českého poháru v cyklokrosu v Kolíně dlouhý 27,2 kilometru byl rozložený do 8 okruhů.

Radim Grebik v Českém poháru v cyklokrosu v Kolíně | Foto: archiv Radima Grebika

Ze zisku první příčky se radoval Jakub Říman (Auto Škoda Mladá Boleslav), druhé místo vybojoval Šimon Vaníček (ČEZ Cyklo Team Tábor), bronzový byl Ton Mainguenaud z Francie. V absolutním pořadí v mužích Elite skončil Grebik sedmadvacátý. ,,S myšlenkou zazávodit si v cyklokrosu jsem si pohrával delší dobu. Z hlediska přípravy na triatlon je cyklokros skvělým doplňkem zimní přípravy. Můžu při něm zkoušet změny tempa a zdokonalovat si technické dovednosti,“ vysvětloval, proč se objevil na startu Českého poháru v Kolíně Radim Grebik. ,,Na závod ve středních Čechách jsem se ale připravoval jenom krátce. Byla to rychlovka. Během týdne jsem si půjčil kolo, musel jsem si vyřídit cyklistickou licenci a vyzkoušet si cyklokrosovou trať. Hodně mi však pomohl týmový kolega Zdeněk Orner a s technickými specifiky cyklokrosu mistr Slovenska z roku 2018 Milan Barényi, se kterým jsme se seznámili nedávno v Topol´čiankách,“ poznamenal Grebik. Od svého prvního cyklokrosového startu v kariéře toho příliš neočekával. ,,Proto jsem si ani nepřipravoval žádnou taktiku. Na trati v Kolíně – Borkách bylo pro mě důležité posbírat co nejvíc zkušeností do dalších cyklokrosových závodů,“ přiznal mladý triatlonista. Grebika překvapila důležitost úvodních sekund po startu. ,,Ostré tempo na začátku jsem nemohl akceptovat. Raději jsem se uchýlil na chvost závodního pole. Proto jsem dlouho jel ve druhé polovině pelotonu. Do doby, než se trať musela uvolnit nejrychlejším cyklokrosařům, jsem se pohyboval v předposlední skupince,“ letmo informoval o vývoji závodu Radim Grebik. Jak byla trať v Kolíně těžká, posoudit nedokáže. ,,Pochopitelně zatím nemůžu srovnávat cyklokrosové tratě. Ta kolínská byla podle mě silově náročná díky hlubokým pískovcovým pasážím. Ovšem jelo se také po zpevněné cestě, kde se dalo chvíli odpočinout,“ prozradil Radim Grebik. Krizi ve středních Čechách ale neměl. ,,Závod byl však pro mě náročný od startu až do cíle. Technicky na tom zatím nejsem nejlépe, proto byla moje jízda dost neefektivní. Výsledek ale pro mě není až tak důležitý. Závod měl hlavně obrovskou tréninkovou hodnotu. 45 minut na 180 tepech se špatně simuluje například na trenažéru,“ tvrdí Grebik. Ten se chystá i na další cyklokrosový závod v Česku. ,,Uvidím, jak se bude situace kvůli koronaviru vyvíjet. Ale rád bych se zúčastnil cyklokrosového mistrovství republiky na začátku ledna v Jabkenicích na Mladoboleslavsku,“ plánuje devatenáctiletý triatlonista z Valašska Radim Grebik.

Autor: Lubomír Hotař