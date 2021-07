Na triatlonovém mistrovství Evropy v super sprintu v Kitzbühelu se dařilo Radimovi Grebikovi. Český reprezentant ze Vsetína, který hájí barvy klubu Titan Trilife Zlín podal výborný výkon ve finále B. V něm na trati složené z 500 metrů plavání, 12 kilometrů cyklistiky a 3,1 kilometru běhu, vybojoval druhé místo.

triatlonista Radim Grebik | Foto: se souhlasem Radima Grebik

Vzhledem k tomu, že se v Rakousku jednalo o společný závod kategorii Elite a mužů do 23 let, tak Grebik díky tomuto výsledku obsadil v absolutním pořadí 34. příčku. Mezi muži do 23 let byl klasifikovaný na 13. pozici.