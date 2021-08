V Maďarsku se prezentoval na trati složené ze 750 metrů plavání, 20 kilometrů cyklistiky a 5 kilometrů běhu, výsledným časem 54:14. Vítěz domácí borec Čongor Lehman byl v cíli o 20 sekund rychlejší. Druhý skončil Nicola Azzano z Itálie (53:55), bronzovou příčku obsadil další Ital Michele Sarzilla (53:59).

V Maďarsku se nejprve konaly kvalifikační semifinálové rozjížďky. Z nich 30 nejlepších triatlonistů postoupilo do finálového závodu.

,,Ve finále se mi nevydařilo plavání. To bylo specifické, když první bójka byla už po 100 metrech. Po výlezu z vody jsem se přesto dostal do početné cyklistické skupiny, která stíhala odjetého Maďara Dévaye se Stradou z Itálie. Cyklistická trať byla technicky náročná, rozložená do osmi okruhů. Na kole se mi už dařilo, proto jsem do závěrečného běhu vybíhal s kontaktem se soupeři na předních příčkách,“ letmo Radim Grebik popsal vývoj závodu.

Triatlonista ze Vsetína pak po skvělém druhém depu v běžecké části útočil na medaili. Po prvním, ze čtyř okruhů běžel na čtvrtém místě.

,,Naštěstí se na mně nepodepsala únava ze semifinále, takže jsem dokázal udržet tempo,“ byl v cíli Grebik i se ziskem pátého místa spokojený.