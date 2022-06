,,Nebyl to obvyklý závod. Netradičná start z vody mezi bójkami se mi ale podařilo ustát. Z mely jsem se poměrně rychle dostal do první skupiny a držel jsem se v ní, jak to šlo. V porovnání s většími závody bylo však výhodné, že aktuální pozice ve vodě byla přehledná,“ informoval Radim Grebík o úvodní disciplíně triatlonu v Polsku.