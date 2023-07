Úspěšné byly také další zlínské triatlonistky. Vanda Křížová skončila čtvrtá (27:16), Lucie Miklišová (27:42) sedmá, Nikola Chovanečková (28:21) desátá a Tereza Svobodová (31:30) jednadvacátá.

,,Hned v úvodním plavání jsem si na první příčce vypracovala mírný náskok a ten se mi dařilo držet před skupinkou několika pronásledovatelek také na kole. V závěrečném běhu se pak ke mně Katka Hadravová přibližovala, pobyt na vítězné pozici jsem však až do cíle uhájila,“ prozradila Štěrbová.

Ve fotbalovém turnaji Rokytnic vybojovala Rokytnice u Slavičína druhé místo

,,Jak jsem si to ve finále super sprintu naplánovala, tak se mi to podařilo. Do závodu jsem dala úplně všechno a to bylo pro mě to nejdůležitější. A že to stačilo na titul, tak to byl příjemný bonus. Myslela jsem si totiž, že mě na kole největší soupeřky dojedou a v běhu mě Katka Hadravová doběhne, protože náskok na prvním místě nebyl velký,“ potěšil zisk zlaté medaile Michaelu Štěrbovou.

V Příbrami v super sprintu o český titul bojovali také muži. Mezi nimi už se reprezentantům Titan Trilife Zlín tolik nedařilo. Ve finálovém závodu skončil Šimon Michálek (24:28) osmý, Jakub Mittner (24:34) devátý, Mikis Kotopulos (25:18) čtrnáctý a jeden z favoritů Filip Václavík (25:20) patnáctý. Zlato bral za čas 24:10 Jakub Homola (Triathlon Team Tábor).