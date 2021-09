Za první příčku mimo jiné od jednoho ze sponzorů dostal tradiční bečku piva. Stříbrnou pozici obsadil Marek Kresta z Trnavy. Ten byl v cíli o dvanáct sekund pomalejší. Třetí místo vybojoval v čase 33:45 holešovský reprezentant SKP Zlín Vladimír Zicháček. Filip Tomanec z Tečovic (34:29) skončil čtvrtý, Pavel Holeš ze Slušovic (34:58) dojel pátý.

,,Trnavský kolík, který se koná každý rok první neděli v září, patří k mým oblíbeným závodům,“ přiznal Martin Hečko.

Ten z vody vylézal mezi prvními triatlonisty.

,,V následném běhu jsem se však brzy probojoval na první příčku. Do druhého depa jsem ale dobíhal na druhé pozici. Rychlým přezutím a vyjetím na trasu kola jsem se ovšem znovu posunul do čela závodu. A s přibývajícími kilometry jsem si na prvním místě vybudoval slušný náskok. Na trati jsem však bojoval s protivětrem a Marek Kresta se ke mně ve Všemině začal přibližovat. Náskok na zlaté pozici jsem ale až do cíle kontroloval,“ potěšil Hečka úspěch v oblíbeném závodu.

Zlínský triatlonista tak na Slušovicku navázal na rok 2015, kdy v Trnavském kolíkovi také zvítězil.

V závodu žen obsadily všechny medailové pozice triatlonistky ze Zlína. Zvítězila Veronika Brázdová (Valachbajk Team), jež zlatou příčku získala za čas 38:20. Druhá byla o 1 minutu a 45 sekund pomalejší Jana Rychlíková (40:05), bronz si pověsila na krk Hana Benešová (40:47).

,,Závod v mém podání probíhal podobně jako v loňském roce, kdy jsem ho také vyhrála,“ informovala Veronika Brázdová.

V úvodním plavání se jí také jako loni příliš nedařilo. ,,Z vody jsem vylézala ze třetí pozice,“ prozradila.

V běžecké části se triatlonistka ze Zlína ale brzy dostala do vedení.

,,Na trati běhu mě nezpomalila ani rozvázaná tkanička. A na kole jsem to pak pořádně rozjela. Naštěstí mě nepotkala žádná krize. První pozici jsem proto udržela až do cíle. Navíc se mi o 1 minutu a 52 sekund podařilo zlepšit čas z loňského roku,“ byla Veronika Brázdová se svým výkonem v Trnavě spokojená.

PŘEHLED VÍTĚZŮ TRNAVSKÉHO KOLÍKA 2007 – 2021:

0. ročník 2007: Petr Blažek (Zlín) 40:34.

1. ročník 2008: Petr Blažek (Zlín) 37:40.

2. ročník 2009: Marcel Máčala (Hlásnice) 35.31.

3. ročník 2010: Marek Punčochář (Vizovice) 34.45.

4. ročník 2011: Ondřej Malý (Bratřejov) 32:20.

5. ročník 2012: Antonín Barbořák (Trnava) 32:54.

6. ročník 2013: Tomáš Minařík (Kašava) 31:34.

7. ročník 2014: Tomáš Minařík (Kašava) 31:28.

8. ročník 2015: Martin Hečko (Zlín) 32:14.

9. ročník 2016: Tomáš Minařík (Kašava) 31:45.

10. ročník 2017: Petr Pospíšil (Kašava) 32:21.

11. ročník 2018: Tomáš Minařík (Kašava) 31:48.

12. ročník 2019: Tomáš Minařík (Kašava) 31:41.

13. ročník 2020: Roman Mezihorák (Fryšták) 32:20.

14. ročník 2021: Martin Hečko (Valachbajk Team) 32:04.