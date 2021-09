,,Zápas byl od začátku do konce vyrovnaný. Nakonec jsem v něm byl šťastnějším hráčem. V supertiebreaku jsem měl také štěstí. Klíčové však bylo, že se mi na konci utkání dařily prohozy,“ potěšil Martina Komínka úspěch na frýdlantské antuce.

Ve finále už to byla spanilá jízda valašskoklobouckého tenisty.

,,S Dobrotkou to byl můj nejtěžší zápas v turnaji. Oba se dlouho dobře známe. Marian postavil taktiku na dlouhých balónech k základní čáře. Tím chtěl eliminovat můj postup k síti. Soupeře ze Sidonie jsem ale nakonec udolal větším důrazem v závěru utkání. V této fázi střetnutí jsem byl ve výměnách odvážnější a vycházela mi také sázka na risk,“ upozornil Jan Nahodil.

Reprezentant Valašských Klobouk v podniku zařazeném do české série Senior’s Tour 2021 na antuce ve Frýdlantu nad Ostravicí v základní skupině porazil domácího Jaromíra Tomise, Aleše Rybáka z Lipníku nad Bečvou a Petra Poláška (Ostrava). V pavouku pak v semifinále zdolal Mariana Dobrotku ze Sidonie 6:4 a ve finále si poradil opět s Jaromírem Tomisem (Frýdlant nad Ostravicí) 6:0.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.