„Vedle asi stovky aktivních hráčů a hráček se během sobotního dne přišlo za námi a na výstavu do haly podívat dalších více než šest sedm stovek bývalých házenkářů, házenkářek a příznivců,“ spočítal spokojený spoluorganizátor tradiční akce Petr Štekl.

V tradičním klání současných i bývalých hráčů Zlína rozdělených do čtyř věkových kategorií slavil úspěch stejně jako loni bez ztráty kytičky nejstarší výběr nad 45 let. „Nejlepším střelcem se s 11 přesnými zásahy stal Petr Hejtmánek z vítězného družstva. V dovednostních soutěžích, které byly poprvé zařazeny do programu turnaje, byl v přesnosti střelby nejlepší Michal Ševčík, v rychlosti střelby pak za pokus rychlý 104 km/hodinu Michal Kolařík z nejmladšího výběru do 25 let,“ upřesnil Štekl.

„Celkově ale vyhrála házená a možnost se setkat napříč generacemi. Zástupci ženské a mužské složky klubu zavzpomínali i s pomocí videoprezentací a výstavy z klubových kronik na nedávnou i vzdálenou minulost. Bylo úsměvné pozorovat, když se některé bývalé miss klubu, vyhlašované na výročních konferencích, poznávaly na dobových fotkách,“ zakončil s úsměvem spoluorganizátor Turnaje generací Petr Štekl.

VÝSLEDKY

MUŽI – TABULKA 2020

1. výběr nad 45 let 47:34 6 bodů

2. výběr do 25 let 39:44 4 body

3. výběr 35-45 let 34:37 2 body

4. výběr 25-35 let 32:40 0 bodů

NEJLEPŠÍ STŘELCI 2020: 1. Petr Hejtmánek 11 branek (8 branek ze hry), 2. Jan Šáš 11 branek (7 branek ze hry), 3. Jiří Dolejší 7 branek.

DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE: Rychlost střely: 1. Michal Kolařík 104 km/hod, 2. Jiří Tiller 101 km/hod, 3. Tomáš Gorec 98 km/hod. Střelba na cíl: 1. Michal Ševčík 1 zásah.

HISTORICKÁ TABULKA DRUŽSTEV

1. výběr 35-45 let 1198:1024 120 bodů

2. výběr 25-35 let 1108:1104 95 bodů

3. výběr nad 45 let 1173:1232 93 bodů

4. výběr do 25 let 1122:1223 78 bodů

HISTORICKÁ TABULKA STŘELCŮ: 1. Petr Linek 233, 2. Štěpán Soukeník 172, 3. Bohumil Kolář 157, 4. Jan Novák 146, 5. Zdeněk Čtvrtník 113.

VÝSLEDEK ŽEN: Zlín 1 (žluté) – Zlín 2 (modré) 17:16 (9:7). Střelkyně: Simona Rydlová-Roubínková 5, Ivana Holeňáková-Zichová 4, Michaela Křižanová-Bělovská 3, Pavla Nevařilová 3, Jitka Kovaříková 1, Zuzana Juriková 1 – Marcela Handlová 6, Jana Mádrová 3, Daniela Oškerová 2, Erika Polozová 2, Hana Kolářová 1, Štěpánka Gerychová 1, Gerta Molová 1.

DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE: Rychlost střely: 1. Adéla Polomíková 59 km/hod, 2. Aneta Pavlíková a Terezie Fuksová 55 km/hod. Střelba na cíl: 1. Terezie Fuksová 1 zásah.

HISTORICKÁ TABULKA STŘELKYŇ: 1. Hana Kolářová 40, 2. Renata Gerychová 34, 3. Petra Drobná 27, 4. Erika Polozová 21, 5. Marcela Gregorovičová, Vlasta Janků 20.