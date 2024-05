Prvenství v nabité konkurenci vybojoval Brňan Pavel Tůma, kterému finálový souboj kvůli zranění nohy vzdal zlínský matador Dušan Machala.

Tůma v semifinále porazil Slováka Antona Oškrobaného z Považské Bystrice, ve druhém semifinále Machala přehrál Jana Neubauera (Dub nad Moravou).

Nejlepší regionální tenista v turnaji Dušan Machala v pavouku v osmifinále jasně překonal Kamila Malotu (Luhačovice) a ve čtvrtfinále přešel přes Romana Válka (Zlín).

,,V osmifinále s Malotou to byl jednoznačný zápas. Domácí tenista se snažil hrát agresivně, ale ve výměnách dělal spoustu zbytečných chyb. Přehrával jsem ho pestrou hrou. Válek do čtvrtfinále nenastoupil z rodinných důvodů. V semifinále s přemotivovaným Neubauerem jsem vedl 4:1, soupeř korigoval na 4:3, poté už jsem utkání dovedl do vítězného konce. Souboj s matadorem z Hané jsem zvládl takticky. Na Neubauera platily čopované balóny do jeho forhendu. Do finále s Pavlem Tůmou už mě ale nepustil natažený zadní stehenní sval,“ hodnotil svoje zápasy a zároveň vysvětluje nejúspěšnější tenista ze Zlínského kraje v luhačovickém turnaji Dušan Machala.