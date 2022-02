Náboru se zúčastnilo 36 dětí ve věku od 4 do 8 let. To byl zatím doposud největší počet dětí v historii pořádání Týdne hokeje v Brumově-Bylnici.

Kdo se podílel na pořádání lednového Týdne hokeje ve vašem klubu?

Celkem to bylo 16 lidí. 7 trenérů, 7 pomocníků z řad našich dorostenců a starších žáků a 2 organizační pracovníci.

Jaký byl program Týdne hokeje v Brumově-Bylnici?

Začátek byl věnován prvnímu kontaktu s rodiči a s jejich dětmi. To probíhalo v prostorách šaten a v zázemí zimního stadionu. Děti si mohly vyzkoušet, jaké je to být hokejistou a to přímo v šatnách našich mužstev. Pod dohledem našich trenérů, dorostenců a starších žáků si vyzkoušely obléct výstroj. Celý průběh registrace dětí a blok informací pro rodiče o záměru a cílech programu Pojď hrát hokej doprovázela přátelská a pohodová atmosféra.

Jak jste se vypořádali s aktuálními covidovými opatřeními?

Prezentaci akce jsme rodičům rozdávali v tištěné formě. Dále v televizích v šatnách a na obrazovce nad ledovou plochou byly konkrétní informace o práci s dětmi a mládeží v našem hokejovém klubu Brumov-Bylnice. Také bylo možné zjistit si informace o možnostech zapojení se do činnosti v našem hokejovém oddíle.

Jak se děti na brumovském zimním stadionu adaptovaly?

Velmi rychle. Bylo to i díky tomu, že si v šatnách mohly zahrát hokej s tenisákem na malé branky a do toho jim v televizi běžely šoty z NHL.

Co děti dělaly po přesunu na ledovou plochu?

Obout brusle jim pomáhali jejich rodiče a naši dorostenci a starší žáci. Po prvních krůčcích měly děti možnost podívat se na ukázkové utkání naší přípravky. Poté si naši trenéři a asistenti rozdělili děti do skupin a jedné free zóny. Náplní ukázkového programu byly pohybové hry, soutěže a štafety. A také seznámení se s hokejkou a pukem.

Jak se hodnotíte lednovou akci Pojď hrát hokej v Brumově-Bylnici?

Úsměvy a radostné pokřiky dětí na ledové ploše, které doprovázely celý jejich pobyt na ledové ploše, hovoří za vše. Proto doufám, že toto hokejové setkání se dětem i jejich rodičům líbilo a že se s nimi budeme i v budoucnu na našem zimním stadionu setkávat.