„Výhra na Kypru ale měla být větší, zvláště, když jsme po přestávce vedli už o sedm branek. Měli jsme v Nicosii vyhrát minimálně o deset a sobotní domácí odveta by byla jen formalita. Tak budeme si budeme muset máknout,“ pousmál se zuberský Ondřej Mika, letní posila a navrátilec z Francie.

„Třebaže nás čeká papírově slabší, ale specificky hrající soupeř, věřím v naše síly a postup do druhého kola,“ zdůraznil 32letý házenkář Robe.

Vyhráli jste na Kypru zaslouženě?

Splnili jsme roli papírového favorita. Ale popravdě jsme měli hrát daleko lépe. Při vší úctě k soupeři, ten neměl takovou kvalitu, což se potvrdilo. Spíše my jsme zklamali, nepředváděli jsme naši hru. Naopak domácí ve svém prostředí předváděli specifickou hru, proti takovému soupeři jsem ještě nikdy nehrál.

V čem byli specifičtí?

Házenkářsky na nás neměli, ale využili prostředí, naopak my byli nervózní. Soupeř dlouho držel balon a často dal ušmudlaný gól. V obraně se nám příliš nedařilo, čehož Kypřané po přestávce maximálně využili, uhráli více než přijatelný výsledek. Využili své divokosti, z minima vytěžili maximum.

Nemělo to být o více gólů?

Vzhledem k průběhu jsem čekal výhru o více než deset branek. Domácí předvedli obrovskou bojovnost, my naopak. Každopádně rozhodnuto není. Soupeř je opravdu nevyzpytatelný. Ale pokud předvedeme naši hru, o náš postup nemám obavy. Nic ale nesmíme podcenit.

Kvůli až nedělnímu spoji jste měli den čas. Jak jste jej využili?

Počasí bylo perfektní, a tak jsme celý den strávili u moře, výborně zregenerovali. Opalovali jsme se, někteří se připálili, koupali se. Já se raději slunci vyhýbal. Bylo fajn, že jsme podstoupili hodinu cesty z vnitrozemí, u moře to bylo hezčí než v Nikosii. (úsměv)

Jak náročná byla cesta? Na Kypru jste byl poprvé?

Už jednou jsem se Zubřím zde hrál, asi před dvanácti lety, v mé druhé sezoně mezi muži a slavili jsme zde postup. Každopádně cesta byla náročná, v našem případě nyní byla v noci, což nemám rád. Všichni jsme byli hlavně z té cesty rozbití, ještě den po návratu jsme se z toho vzpamatovávali.

V dalším kole vás čekají Bulhaři. Víte o nich něco?

Tak daleko se nedívám! Ještě jsme nepřešli přes první kolo, nerad přeskakuji etapy.

Zubří loni uhrálo čtvrtfinále. Jak daleko se můžete letos prokousat? Díval ses na týmy, co hrají tento Evropský pohár?

Musíme se soustředit kolo od kola. I když se loni uhrálo čtvrtfinále, spousta kol se kvůli covidu vynechala. Letos to bude úplně jiné, snad toho odehrajeme více. Chceme postoupit co nejdále, ale jsou zde kvalitní celky ze Švýcarska nebo Švédska. Také Bulhaři už mohou být kvalitní protivník. Každopádně pro mladé to je a bude velká škola.

Výhra nad Duklou vám asi nalila sebevědomí. Cítíte to také tak?

Úplně bych to nepřeceňoval, je to zatím jeden zápas, co to neřeší, vše beru s pokorou. Důležité bude poslední úspěchy potvrdit výhrami.

Nyní hrajete dvakrát do týdne. Jak je to náročné?

Náročný byl hlavně přelet z Kypru. Ale jinak nabitější program pro náš mladý tým by neměl být až takový problém. Máme výborné zázemí a regeneraci, ani cestování po Česku není až tak náročné, jako jsme měli třeba ve Francii.