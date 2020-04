Udržení kondice je v tuto fázi klíčové, ví dobře mladý veslař Hladík

Má za sebou nesmírně složitý rok, který výsledkově nebyl příliš úspěšný. Otrokovický veslař Radim Hladík loni na jaře prodělal nepříjemnou nemoc, do toho se musel soustředit na maturitu.

Juniorský mistr Evropy i světa z roku 2018 Radim Hladík se chtěl letos pokusit prosadit do reprezentace v kategorii do 23 let a dostat se na mistrovství světa ve Slovinsku. | Foto: www.veslo.cz

„Alespoň jsem načerpal motivaci do dalších sezon,“ říká juniorský mistr Evropy i světa z roku 2018, který se chtěl letos pokusit prosadit do reprezentace v kategorii do 23 let a dostat se na mistrovství světa ve Slovinsku. Sebevědomé plány ale talentovanému veslaři narušila pandemie koronaviru, kvůli které přišel minimálně o část přípravy i několik důležitých akcí. „Současná situace je nepříjemná, bohužel opatření proti viru byly nutné,“ uvědomuje si Hladík. „Určitě každého sportovce, který celou zimu trénoval na olympijskou sezonu, štve zrušení závodů, ale zároveň naše mladší generace dostala rok navíc nějak dohnat ty zkušenější,“ hledá pozitiva v této složité době. Oficiálně zrušené nebo přesunuté byly dubnové i květnové závody, včetně výběru do reprezentace všech kategorií. Zrušen byl i distanční závod na šest kilometrů, který se měl konat v Otrokovicích. Cyklista Písek: Potřeba budou dva týdny, abychom se dostali opět do formy Přečíst článek › „Je to velká škoda. Doma jsem se chtěl předvést,“ říká smutně odchovanec Jiskry, který věří, že se letos alespoň uskuteční mistrovství republiky a Pražské Primátorky, které se mají konat v červnu. Zatím ale může Hladík společně s kolegy jenom doufat. Nyní se ale na vodu kvůli uzavření sportovišť nedostane, takže se připravuje individuálně. „Udržení kondice je v tuto fázi klíčové,“ ví dobře, takže kromě běhání také posiluje, jezdí na kole nebo maká na veslařském trenažéru. Hladík od letošní sezony hájí barvy pražského klubu Blesk. Do hlavního města se přesunul hlavně kvůli na vysoké škole. Nadaný sportovec nyní studuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. „Volný čas nyní trávím především školou a tréninky, ale najdu si čas i na přátele, které jsem kvůli přestěhování do Prahy moc nevídal,“ uvedl. V boji proti šířící se nákaze zůstává raději stranou. „Bohužel šít roušky neumím a doktor ze mě taky nebude, takže se hlavně snažím nepřidělat starosti lidem, co pomáhají i přes riziko nákazy,“ dodává s úsměvem.

