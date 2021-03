„Upřímně řeknu, že jsme si chtěli nechat delší časový odstup. Aby opadly emoce, s chladnou hlavou, oporou výkonů a statistik hráčů vše dali dohromady a vytvořili analýzu. Začneme se scházet v širším realizačním týmu, aby vedení klubu a výboru zaujalo stanovisko,“ přiblížil šéf zlínského mužstva Roman Macek.

Pokusíte se alespoň sám sezonu zhodnotit? Co bylo ve vašich očích klíčové?

Určitě to nebyl jeden bod, ale řada faktorů. Jednoznačně se však k tomu řadila nevyrovnanost výkonů jednotlivých hráčů. Pokud zůstanu u útočné činnosti, která je alfou a omegou, tak jeden zápas jsme u některých na 50%, což je slušné číslo a další utkání na 22%.

Nahrávač týmu Radim Šulc zmiňoval, že vinou zranění a pozitivně testovaných na koronavirus jste se zřídka scházeli kompletní. Jak vás tohle ovlivnilo?

Potýkají se s tím všichni a ve všech odvětvích, nikoliv jen těch sportovních. Co se týče zranění, tak ta ke sportu patří. Může to být objektivní příčina, dobrý mančaft se ovšem s danou situací musí umět vyrovnat.

Vaše soupiska čítá jedenáct jmen. Neměli jste až příliš úzký kádr?

Až tak úzký kádr zase nemáme, do hry se zapojovalo deset až jedenáct hráčů. V jiných klubech se točí šest až sedm jmen. Možná to tak mohlo vypadat opticky, že jsme jako jiné týmy na zápas nepřijeli ve čtrnácti patnácti lidech. Nevidím v tom zásadní rozdíl.

Po jednom z posledních zápasů jste nebyl spokojený s Jirkou Adamcem a Danem Čechem. Vidíte to nyní stejně?

Hrají už třetí rok. Věřil jsem, že se u nich projeví menší nevyrovnanost. V daném kontextu to bylo obdobné, ne-li horší než loni.

Když se podíváte zpětně. Jak vás ovlivnil odchod Michala Čechmánka a Jirky Vašíčka?

Odchody se dějí, stejně jako příchody. Před sezonou jsme vyhodnotili, že je tady cesta pro hráče, kterým jsme dali důvěru. Kuba Varous do týmu zapadl, nebyl důvod něco měnit.

Michal s Jirkou byli hráči, kteří nám mohli pomoci z dlouhodobého hlediska – jejich devízou bylo, že téměř nad všemi trochu vynikali kvalitním podáním, přičemž si výkonnost servisů udrželi po celé utkání. Někdy jsme v zápasech nebyli vůbec schopni dobře servírovat. Když ano, hned se to projevilo.

Před sezonou jste uvedl, že Jirka Vašíček by se za jistých okolností mohl do týmu vrátit okolo vánočních svátků. Byla možnost, že by se tak stalo?

Měli jsme s ním být v kontaktu přes spolupracující farmu ve Starém Městě. Amatérský sport byl však zavřený, vše se tak negativně vyřešilo za nás.

Důležitou součástí je pozice libera. Jak jste byli spokojeni s Adamem Viceníkem?

Loni hrál lépe než letos. Netuším, z jakého důvodu, zda na něj dolehl tlak. Čekali jsme od něj více.

Dostaňme se ke skladbě kádru pro příští sezonu. Jak to momentálně vypadá?

Intenzivně na tom pracujeme. Dohodli jsme se s nahrávači (Radim Šulc, Karim Lamri – pozn. red.), nyní jsme ve vyjednávání přešli ke smečařům. Máme to rozjednané s Kubou Motyčkou, další hráči jsou na řadě. Jdeme krok po kroku. Že by naopak někdo měl odejít, nejsem rozhodnutý.

Je ve hře nějaké posílení?

Zatím není. Jsem spokojený, že jsme zachytili rozkol Čekety (Lukáš Čeketa – pozn. red.) s Brnem. Pro mě je budoucností zlínského volejbalu. O příchodech budeme jednat, až vyřešíme vlastní hráče. Jsme připraveni na varianty.

Hodláte se tedy znovu spoléhat na dosavadní tým?

Věřím jim, jsou mladí, můžou se pouze zlepšovat. Celkově se však nedomnívám, že udržíme stejný kádr. Nebude to jednoduché z obou stran.

Vzhledem k poslednímu místu v tabulce se nemůžu nezeptat – má hlavní trenér Přemysl Obdržálek vaši stoprocentní důvěru?

Sám ví, že se sezona nepodařila. Vytvořili jsme však tady systém, který desítky let fungoval – trenéry hned nevyhazujeme. Hlavnímu, který přebírá pracovní zátěž, všichni pomáháme. Bylo to tak za pana Dostála (Ivan Dostál - pozn. red.), za mě i Přemy.

Bude to součástí vyhodnocení – rozhodnutí nebude mé, ale kolektivní. Stejně jako co bude potřeba přidat, poupravit, zda změnit tréninkové přípravy, techniky či taktiky.