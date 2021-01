,,Vzhledem k mému zaměstnání v e-shopu jsem v posledních týdnech v loňském roce pracoval až 11 hodin denně a do práce jsem chodil v sobotu i neděli. Proto jsem se na vánoční období těšil. Po náročném období jsem si konečně odpočinul a také jsem se mohl zase v klidu věnovat běhání a regeneraci. Jenom škoda, že jsem nemohl chodit do mojí oblíbené sauny,“ přiznal ultramaratonec z Bystřice pod Hostýnem.

Vánoční svátky prožil s rodinou. U Veličků nechyběla ani pořádná štědrovečerní hostina. Mezi svátky už ale zase myslel na kvalitní trénink. V prosinci do Vánoc totiž jenom klusal.

,,Ve vánočním období se mi ale některé dny podařilo odtrénovat dvoufázově. Nechyběly ani intenzivnější tréninky. Ovšem snědl jsem také hodně cukroví,“ nezapírá Ondřej Velička.

,,Mrzí mě však, že se ve Zlíně nekonal Štěpánský běh a ani Silvestrovský běh. Alespoň jednoho z tohoto závodu jsem se chtěl zúčastnit,“ plánoval reprezentant Bystřice pod Hostýnem.

Silvestra prožil v klidu.

,,Vládní omezení zavřely všechny hospody, tak jsem byl u rodičů a sledoval jsem televizi. A poslední den v loňském roce jsem zakončil novoročním přípitkem,“ prozradil ultramaratonec z Kroměřížska, který 1. ledna už zase a dokonce dvoufázově trénoval.

,,Držel jsem se přísloví: ,,Jak na Nový rok, tak po celý rok“. A já bych chtěl být celý rok 2021 zdravý a také toho hodně naběhat. A hlavně chci mít z běhání dobrý pocit,“ vstoupil optimisticky do nového roku Velička.

O představách o sezoně 2021 má také jasno.

,,Chci se co nejlépe připravit na mistrovství světa v běhu na 24 hodin, které by mělo být v květnu v rumunském Temešváru. Dalším mým vrcholem by měl být na konci března start v Plzni na mistrovství republiky v běhu na 100 kilometrů. Ještě před tím bych si ale rád zazávodil v Indoor maratonu v Českých Budějovicích a na konci února v Rohálovské desítce v Prusinovicích, Všechno se však bude odvíjet od toho, jak se bude vyvíjet situace kolem pandemie koronaviru,“ přeje si, aby už se život konečně zase vrátil do normálu Ondřej Velička.