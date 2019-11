„Máme spoustu aktivit, na které senioři rádi chodí. Například vaření, pečení, tvoření, cvičení, tréninky paměti, vzpomínání, muzikoterapii nebo zahradní terapii. Pro vymýšlení aktivit používáme vlastní představivost, ale i internet, kde se vždy najde spousta různých tipů. Nyní jsme se také hodně zaměřili na keramiku,“ říká Dana Rybová.

U tvoření procvičují jemnou motoriku, podporují vlastní kompetence a potrénují a stimulují hmatové schopnosti. „Když se aktivita vymyslí, je potřeba nakoupit vše potřebné a připravit. Je potřeba si dávat pozor na to, aby tvorba nebyla příliš náročná a senioři ji zvládli,“ vyzdvihuje Dana Rybová.

Z kulturních akcí v SENIORU pořádají různá vystoupení. Například pěvecké, divadelní nebo hudební. V jarních a letních měsících jezdí na výlety po okolí, na které se senioři vždy velmi těší. Vždycky se snaží vyjít vstříc i individuálně. A pokud třeba daný senior má nějaký citový vztah k určitému místu, vymyslí výlety za vzpomínkami.

„Pokaždé přijedou z výletu plní dojmů a krásných vzpomínek,“ zdůrazňuje Dana Rybová.

Takzvaná mezigenerační setkání pořádají v domově řadu let. Chodí za nimi děti zejména z otrokovických mateřských školek, ZUŠ Otrokovice, dramatický kroužek Studánka, ale i starší studenti z gymnázia v Otrokovicích nebo žáci z malenovické školy.

„Vždy si pro seniory připraví nějaký program, ať už je to vystoupení nebo společné hry či tvoření. Tato setkávání jsou velmi přínosná. Když vidím ten úsměv ve tváři seniora, mám obrovskou radost,“ dodává Dana Rybová. (jk)

Společnost dm drogerie markt se rozhodla finančně podpořit domovy seniorů, které připraví projekt na podporu propojení generací. A jakou částku rozdělí mezi 70 domovů z celé České republiky, záleželo i na vás. Pátek 29. listopadu byl dnem, který se ve všech prodejnách dm nesl pod názvem Giving Friday.

V dm nepodlehli slevovému šílenství, pět procent obratu z tohoto pátku věnují těm, kteří se snaží připravovat programy a projekty spojující generace. Podle prozatímních odhadů by mohla společnost dm rozdělit mezi domovy dva miliony korun. A to už stojí za to!