„Cítím se skvěle, hlavně zdravotně, bez svalových zranění, což je nejdůležitější,“ pověrčivě klepe na dřevo 35letá hráčka, která po sérii finálových účastí konečně posbírá i vavříny. „Od přelomu roku se mi daří, třebaže nemám stálou tenisovou partnerku. Základem je povedená příprava, kde jsem nebyla ničím limitována!“

I proto po dlouhé době dosáhla na dva tituly po sobě. „Nepamatuji si, kdy by se mi výsledkově během dvou týdnů tak dařilo, ale o to větší mám radost,“ zopakovala šťastná Voráčová, která to příležitostně zkouší i ve dvouhře. „Zde mi ale chybí žebříčkové postavení. Jsem ale ráda, že stále dokáži potrápit i porazit nasazené hráčky,“ hřeje u srdce Voráčovou.

Na žádné velké oslavy přitom neměla čas ani sílu. Protože sbírala finálové účasti, velmi často chodila na kurt přímo z letadla. Domů se navíc dostala po měsíci, poprvé od odjezdu do Wimbledonu, kde uhrála dvě kola. „Nic speciálního na mě doma nečekalo. Odměnou pro mě je skvělá maminčina kuchyně, hlavně polévky, které mám ráda a ve světě se moc nedělají,“ konstatuje s úsměvem úspěšná tenistka.

O své úspěchy se v minulých dnech podělila s účastnicemi své tenisové školy a letních táborů ve Hvozdné. „Ukázat jsem ale mohla jen poslední – velkou skleněnou trofej z Karlsruhe. Tu první – talíř z Itálie – jsem bohužel zapomněla v autobuse při přejezdu z terminálu k letadlu. Podle kouče prý nyní mám o to větší motivaci ji za rok opět vyhrát,“ směje se svěřenkyně trenéra Libora Šuberta.

Poslední úspěchy ji v deblovém žebříku WTA posunuly na výborné 60. místo, což jí opět otevírá nové možnosti. „Mé postavení mi pomůže dostat se na nejvýznamnější turnaje, včetně těch grandslamových. Nyní však musím především pořádně zregenerovat a odpočinout si před další náročnou šňůrou na betonu v Americe a následně v Asii, kde bych také ráda uspěla,“ má jasno hvozdenská tenistka.

Do New Yorku na turnaj v Bronxu se přesune příští čtvrtek a chce se co nejlépe připravit na prestižní US Open. „Zde bych měla nastoupit po boku Liesterové, se kterou letos hraji nejčastěji a jsme úspěšné,“ dodala Renata Voráčová.

Zopakuje svůj nejlepší grandslamový výsledek, kdy v roce 2017 dosáhla na semifinále Wimbledonu? „Kdo by nechtěl, chci vyhrát každý zápas,“ dodala s úsměvem.