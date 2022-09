Pořadatelé v podniku pořádném za podpory města Slavičín a spousty místních sponzorů, vypsali čtyři soutěže.

Za stoly si to rozdají ve 26. ročníku Memoriálu Františka Trlla dvoučlenná družstva. Ve 13. ročníku Memoriálu Oldřicha Kozáčka budou hrát jednotlivci. Na programu je i soutěž hráčů působících nejvýše v divize, u stolních tenistů ze Slovenska do 3. ligy. Ta je 3. ročníkem Memoriálu Jardy Fojtů. V tomto podniku je nutné předložit soupisku, nebo nastoupit podle aktuálního žebříčku. Na Valašsku si ještě v 18. ročníku Memoriálu Milana Maryáše zahrají borci nad 40 let.

Ve Slavičíně se očekává účast kolem 40 stolních tenistů z Moravy, Čech a Slovenska.

,,Naší hlavní prioritou je ale, aby k nám přijelo co nejvíc hráčů z našeho kraje,“ přeje si Zbyněk Jančařík.

V loňském roce se turnaj ve Slavičíně nehrál. V posledním ročníku turnaje v roce 2020 si ve slavičínském turnaji zahrálo 32 stolních tenistů z 12 oddílů z Česka, Slovenska, Německa a Kolumbie.

Vítězství v hlavní soutěži jednotlivců vybojoval reprezentant Slovenska Alexander Valuch (TSG Kaiserslautern), který ve finále porazil ve třech setech Kolumbijce hrajících za slovenský Bardejov Juana Mosqueru Soutěž hráčů do divize a 3. slovenské ligy vyhrál Jiří Škrla (KST Vsetín). V měření sil veteránů nad 40 let dominoval Slovák Robert Valuch ze Sokola Stránské. Prvenství v klání dvoučlenných družstev vybojovala dvojice Alexander Valuch, Robert Valuch.

Sobotní prezentace ve Slavičíně bude probíhat mezi 8.00 a 8.45 hodinou. První zápasy v místní sportovní hale začnou v 9 hodin. Blok finálových duelů ve všech soutěžích je na programu mezi 17. a 19. hodinou.