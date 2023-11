V sobotu 11. listopadu se ve Zlíně uskuteční 9. ročník městského silničního běhu Kovářská pětka. Pětikilometrový závod pořádaný Kovárnou VIVA a spolkem Běhy Zlín se koná v centru krajského města v bývalém Baťovském areálu.

Pořadatelé vypsali kategorie pro muže, ženy, veterány, veteránky, juniory a juniorky. Prezence končí v 9.45 hodin. Na trati dlouhé 180 metrů, 360 metrů, nebo 1900 metrů si můžou podle věku zazávodit také děti a mládež.

Startovné při online registraci na webu behyzlin.cz je do čtvrtku 9. listopadu 150 Kč, na místě v den závodu 250 Kč. Běžci v juniorských kategoriích zaplatí při online registraci 50 Kč, na místě 100 Kč. Děti mají symbolické startovně 20 Kč. To zaplatí na místě v den závodu.

,,Letos nám termín vyšel přímo na svátek svatého Martina, připravili jsme proto stylové tematické občerstvení. Navíc všechny děti, které se zúčastní závodů, se mohou těšit na svatomartinskou perníkovou medaili,“ upozornil jeden z pořadatelů Kovářské pětky Zbyněk Rozsypal z Kovárny Viva.

,,Hlavní 5 kilometrů dlouhý závod rozložený do tří okruhů, odstartuje v Baťovském areálu v ulici Vavrečkova před budovou č. 72, v 10.30 hodin. Dětské závody startují od 9.30 hodin. Chybět nebude ani Indiánský běh, který byl do závodů zařazen poprvé v minulém roce. Ten je dlouhý 1900 metrů a dává příležitost všem bez rozdílu věku, kteří si chtějí trať jen vyzkoušet a běžet hlavně pro radost z pohybu. Zájemci tak poznají atmosféru kolem už tradičního listopadového závodu v krajském městě,“ zve do Zlína Zbyněk Rozsypal.

Závod je zařazený do celoročního seriálu Běhy Zlín 2023.

V loňském roce Kovářskou pětku vyhrál malenovický vytrvalec Filip Vabroušek (Sykora running), který na zlaté pozici doběhl v čase 16:02. Mezi ženami zvítězila vytrvalkyně z Lukova Eva Kučerová (Mattoni FreeRun Zlín, 19:41).