JIŘÍ PETR BYL SUVERÉNNÍ. MATĚJ BENÍČEK SE NA DRUHOU PŘÍČKU POSUNUL NA ZAČÁTKU DRUHÉHO KILOMETRU

,,Jiří Petr byl suverénní. Atlet z Brněnska hned po startu běžel na prvním místě a na něm zůstal až do cíle,“ prozradil Matěj Beníček, nejúspěšnější regionální vytrvalec v letošním ročníku zlínského Běhu Jižními Svahy.

Malenovický reprezentant otrokovického Klubu extrémních sportů Bukovjan naopak na začátku závodu zvolil volnější tempo.

,,Hlavně proto, že se startovalo do kopce. Po úvodním kilometru jsem však přešel do svého tempa a probojoval jsem se na druhou příčku,“ upozornil Beníček.

Závod bral jako tempový trénink na dubnový maraton v Bratislavě.

,,Proto jsem byl rád, že jsem ho běžel v únavě. Na letošní Běh Jižními Svahy jsem se totiž speciálně nepřipravoval a závod jsem běžel z plného tréninku,“ přiznal Matěj Beníček, který si po vyhlášení výsledků zašel únavu vyplavat do zlínských lázní. A odpoledne ještě využil slunečného dne na krátkou projížďku na kole.

NA JIŽNÍCH SVAZÍCH DOMINOVALI VYTRVALCI ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Od čtvrtého místa byli ve výsledkové listině pouze atleti ze Zlínského kraje. Tomáš Blaha (AK Kroměříž, 32:31) doběhl čtvrtý, Andrej Višněvský (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín, 32:55) pátý, Svatopluk Janečka (Ski Turist Velké Karlovice) vybojoval za čas 33:20 šesté místo, Jiří Červenka (SP Malenovice, 33:38) skončil sedmý, otrokovický Filip Bukovjan (KESBUK, 33:50) osmý, Ondřej Minařík z Držkové (Valachbajk Team, 34:03) devátý a Martin Čmelík z Leskovce (SK Hranice, 34:56) desátý.

BARBOŘE MACUROVÉ TO ŠLO Z KOPCŮ SAMO

Prvenství mezi ženami na okraji největšího zlínského sídliště vybojovala díky času 36:33 Barbora Macurová z Frýdlantu nad Ostravicí (2BWINNER Team). Stříbrnou příčku brala Ironmanka Helena Kotopulu, která byla o šestatřicet sekund pomalejší, třetí místo získala Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 37:24). Eva Kučerová z Lukova (Mattoni Freerun Zlín, 39:23) skončila čtvrtá a Jana Bílková ze Zlína doběhla v čase 41:42 pátá.

Barboře Macurové se ve Zlíně líbí. V krajském městě studuje na Univerzitě Tomáše Bati na Fakultě humanitních studií obor sociální pedagogika. Spoustu času také tráví v Otrokovicích. Navíc se jí tady daří v běžeckých závodech.

,,Těsně po startu jsem se dost trápila, když mi hned v prvním prudkém kopci vytuhly nohy. V tomto úseku mě předběhly dvě soupeřky. Postupně jsem se však dostávala do tempa. Ovšem ani ve zbytku závodu se mi do kopců moc dobře neběželo. Naopak z kopců to šlo samo,“ zavzpomínala Macurová na první polovinu zlínského Běhu Jižními Svahy.

Do správného rozpoložení se dostala po 5. kilometru.

,,V tomto úseku už jsem běžela na prvním místě a později se mi dařilo ještě navyšovat náskok na největší soupeřky,“ prozradila.

Jedna z nejlepších českých vytrvalkyň na závod ve Zlíně formu neladila. Šla do něho s únavou. V pátek totiž musela odběhat náročný trénink. Navíc před týdnem prodělala další covid.

,,O to víc jsme ráda, že jsem na Jižních Svazích zvítězila,“ pochvalovala si Barbora Macurová.

Po závodě regenerovala společně s přítelem Filipem Bukovjanem, který skončil v absolutním pořadí mezi muži osmý. Oba si pak pochutnali na obědě u Filipových rodičů.

NA ČTYŘKILOMETROVÉ TRATI ZVÍTĚZILI JAN MADĚRIČ A BARBORA ŽALUDKOVÁ

V okolí zlínských Jižních Svahů se konal ještě čtyřkilometrový závod. V něm mezi muži zvítězil v čase 15:35 Jan Maděrič z Uherského Hradiště. V ženách se ze zisku zlaté příčky radovala Barbora Žaludková Reprezentantka AK Zlín dosáhla času 18:26.

VE ZLÍNĚ SI ZAZÁVODILO 138 BĚŽCŮ

Letošní 30. ročník Běhu Jižními Svahy ve Zlíně, který pořádalo Sdružení Běhy Zlín, doprovázelo nádherné počasí. Bylo jasno, svítilo slunce a teploměr během závodu ukazoval kolem 0°C. Závod se běžel na nové trati mezi Paseckým žlebem a Kocandou. V hlavním devítikilometrovém závodu doběhlo do cíle 110 vytrvalců a vytrvalkyň. Na čtyřkilometrové trati si zazávodilo 28 atletů a atletek.

DALŠÍM ZÁVODEM BUDE PŮLMARATON V PŘÍLUKÁCH

Druhým podnikem ze seriálu Běhy Zlín 2022 bude Jarní půlmaraton SriChinmoy v Přílukách. Ten se uskuteční v neděli 6. března. Registrace už je možná na stránkách www.behyzlin.cz.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V HLAVNÍM 9 KILOMETRŮ DLOUHÉM ZÁVODU V BĚHU JIŽNÍMI SVAHY 2022:

Muži do 39 let: Matěj Beníček (KESBUK) 31:16

Muži do 49 let: Jiří Petr (Solomon) 30:13

Muži do 59 let: Svatopluk Janečka (SKI Turist Velké Karlovice) 33:20

Muži nad 60 let: Vlastimil Bukovjan (KESBUK) 37:54

Junioři: Tobiáš Tlusták (Škola Slovenská Zlín) 46:23

Ženy do 39 let: Barbora Macurová (2BWINNER Team) 36:33

Ženy do 49 let: Helena Kotopulu (Titan Trilife Zlín) 37:09

Ženy nad 50 let: Dana Trčková (Holešov) 49:33

Juniorky: Julie Kvasničková (Atletika Holešov) 45:11

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V 4 KILOMETRY DLOUHÉM ZÁVODU V BĚHU JIŽNÍMI SVAHY 2022:

Muži do 39 let: Jan Maděrič (Uherské Hradiště) 15:35

Muži nad 40 let: Petr Pančocha (Stats Perform) 18:20

Junioři: Mikis Kotopulos (Titan Trilife Zlín) 16:24

Ženy do 39 let: Veronika Smyčková (NAPARIDERS) 22:02

Ženy nad 40 let: Katarina Petrová (Kovalovice u Brna) 21:46

Juniorky: Barbora Žaludková (AK Zlín) 18:26