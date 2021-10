Letošní Běh rodným krajem Emila Zátopka se konal na tradiční trati se startem v Kopřivnici, dále se běželo přes Štramberk, Ženklavu, Veřovice, sedlo nad pramenem Jičínky do Rožnova pod Radhoštěm, kde byl ve Valašském muzeu v přírodě cíl.

,,Od začátku do konce se mi běželo dobře. Až do 10. kilometru jsem běžela na pátém místě. Ve Veřovicích mě ale předběhla

,,Běh Emila Zátopka se mi líbí, proto jsem mu dala přednost před bikerovou Rohálovskou padesátkou. Navíc chladnější počasí jsem při běhu na Novojičínsku a Valašsku lépe snášela, než by tomu bylo na kole v prusinovickém závodě,“ přiznala Martina Novotná, nejlepší žena ze Zlínského kraje výsledkové listině.

,,V závěrečném sedmikilometrovém seběhu jsem pak běžel osamoceně na čtvrté pozici a na čtvrtém místě už jsem zůstal až do cíle,“ informoval Tomáš Navrátil.

,,Proto jsem zkusil na 2. kilometru ve Štramberku vyhrát rychlostní prémii. To se mi také podařilo. V té druhé na 10. kilometru ve Veřovicích už se prosadili silnější běžci,“ prozradil reprezentant kroměřížského atletického klubu.

Szymanik v závodu dlouhém 22,3 kilometru, který měl převýšení 375 metrů, doběhl do cíle v čase 1:16:52. Druhou příčku vybojoval s pětatřicetisekundovou ztrátou Lukáš Kučera, třetí pozici obsadil Martin Kučera (oba Eleven Run Team, 1:18:36).

