Martin Kučera v závodu dlouhém 22,3 kilometru, který měl převýšení 375 metrů, doběhl do cíle v čase 1:19:45. Druhé místo obsadil další reprezentant Eleven Run Teamu Lukáš Kučera (1:19:55), na bronzové příčce skončil Tomáš Blaha (AK Kroměříž, 1:22:18).

,,Běh rodným krajem Emila Zátopka patří mezi moje oblíbené závody. Každý rok se v něm sejde velmi dobrá konkurence. Proto jsem se i letos těšil na konfrontaci se silnými soupeři,“ vysvětloval svoji účast na startu před technickým muzeem v Kopřivnici Tomáš Blaha.

Tomu se líbí a hlavně mu vyhovuje trať s cílem v Rožnově pod Radhoštěm.

,,Hned po zaznění startovního výstřelu šli dopředu bratři Kučerovi. Já jsem s malým odstupem běžel za nimi. Ale už v průběhu prvního kilometru mě doběhli Tomáš Steiner z AK Drnovice, Ondřej Dobiáš z AK Emila Zátopka Kopřivnice a Jakub Cieslar z Třince. S nimi jsem pak běžel až do 4. kilometru. Před Ženklavou jsem ale zrychlil a od těchto tří soupeřů jsem se odpoutal a opět se posunul na třetí příčku. Na ní jsem pak zůstal až do cíle. Chvíli jsem dokonce přemýšlel, že dostihnu bratry Kučerovy. U Veřovic měli přede mnou na čele pouze 200metrový. Ale to bylo naposledy, kdy jsem je na trati viděl,“ upozornil na klíčové momenty Blaha.

Reprezentantovi AK Kroměříž se závod povedl.

,,Běželo se mi líp, než v loňském roce. Od startu se mi dařilo držet svižné tempo. Na trati mě nepotkala žádná krize,“ pochvaloval si Tomáš Blaha.

Ten po vyhlášení výsledků za odměnu musel jít od 18 hodin do práce na noční dvanáctihodinovou směnu.

,,Následující den v neděli jsem si ale byl zaplavat v přírodním koupališti Poděbrady v Olomouci,“ prozradil ještě Blaha.

Z vytrvalců ze Zlínského regionu obsadil Tristen Bell z Dolní Bečvy díky času 1:25:45 sedmé místo, Marek Tretera (AC Sportguides, Rožnov pod Radhoštěm, 1:28:12) doběhl dvanáctý a Přemysl Žaludek ze Zlína (Cyklogat, 1:28:38) byl třináctý.

Kamínková v závodu žen brala suverénní zlatou příčku za čas 1:32:24. Stříbrná Magdaléna Drastichová (MK Seitl Ostrava) byla pomalejší o 5 minut a 21 sekund, třetí místo brala Elen Šimonová (X – Trail Ostrava, 1:39:33). Jana Šotolová z Pržna (1:59:39) skončila čtrnáctá a Lucie Kalafutová (AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm, 2:03:09) si zaknihovala zisk 17. pozice.

Letošní Běh rodným krajem Emila Zátopka se konal na tradiční trati se startem v Kopřivnici, dále se běželo přes Štramberk, Ženklavu, Veřovice, sedlo nad pramenem Jičínky až do Rožnova pod Radhoštěm, kde byl ve Valašském muzeu v přírodě cíl.

Závod dokončilo 186 mužů a 42 žen.