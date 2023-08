V sobotu 12. srpna se uskuteční 3. ročník závodu horských kol Bratřejovské kotáry. Závod zařazený do FORCE Valašskokarpatské cyklotour 2023 pořádá obec Bratřejov.

závod horských kol Bratřejovské kotáry | Foto: se svolením Richarda Zichy

Pořadatelé připravili trasy pro děti od 2 let až pro zkušené bikerové veterány a veteránky.

Hlavní závod je dlouhý 28 kilometrů a má převýšení 750 metrů.

Start i cíl je u bratřejovského kulturního domu.

,,Registrace do dětských kategorií bude probíhat mezi 8.30 a 9.15 hodinou. Děti svoje závody postupně odstartují od 9.30 hodin. Registrace juniorských a seniorských kategorií je do 12.45 hodin. Bikeři v hlavních kategoriích uslyší startovní výstřel ve 13 hodin,“ informuje za pořadatele Richard Zicha.

Startovné pro juniory a dospělé bikery je 250 Kč. Děti od 7 do 15 let zaplatí startovné 100 Kč. Děti do 6 let mají startovné zdarma. V ceně startovného je pro všechny občerstvení.

,,V Bratřejově jsme vypsali celkem 17 kategorií od nejmladšího žactva až po veterány a veteránky,“ zve na zajímavý a dobře organizovaný závod Zicha.

Prvenství v Bratřejovských kotárech z loňského roku mezi muži obhajuje reprezentant klubu SK Edie Team Vsetín Ondřej Fukala, který první příčku vybojoval v čase 1:06:45. Mezi ženami zvítězila Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 1:29:29).

TRASY V ZÁVODU BRATŘEJOVSKÉ KOTÁRY 2023:

Děti 2 – 4 let (předškoláci): 250 metrů

Děti 5 – 6 let (předškoláci): 500 metrů

Děti 7 – 8 let (mladší přípravka): 1 kilometr

Děti 9 – 10 let (starší přípravka): 2 kilometry

Děti 11 – 12 let (mladší žíci): 3 kilometry

Děti 13 – 14 let (starší žáci): 5 kilometrů

Junioři 15 – 17 let: 28 kilometrů

Ženy, dorost: 28 kilometrů

Muži, ženy: 28 kilometrů