Hlavní závod je dlouhý 28 kilometrů a má převýšení 750 metrů.

Start i cíl je u bratřejovského kulturního domu.

Registrace dětských kategorií bude probíhat mezi 8.30 a 9.15 hodinou. Děti svoje závody postupně odstartují od 9.30 hodin. Registrace juniorských a seniorských kategorií je do 12.45 hodin. Bajkeři v hlavních kategoriích uslyší startovní výstřel ve 13 hodin.

Startovné pro juniory a dospělé bajkery je 250 Kč. Děti od 7 do 15 let zaplatí startovné 100 Kč. Děti do 6 let mají startovné zdarma. V ceně startovného je občerstvení pro všechny.

Pořadatelé v Bratřejově vypsali celkem 17 kategorií od nejmladšího žactva až po veterány a veteránky.

TRASY V ZÁVODU BRATŘEJOVSKÉ KOTÁRY 2022:

Děti 2 – 4 let (předškoláci): 250 metrů

Děti 5 – 6 let (předškoláci): 500 metrů

Děti 7 – 8 let (mladší přípravka): 1 kilometr

Děti 9 – 10 let (starší přípravka): 2 kilometry

Děti 11 – 12 let (mladší žíci): 3 kilometry

Děti 13 – 14 let (starší žáci): 5 kilometrů

Junioři 15 – 17 let: 28 kilometrů

Ženy, dorost: 28 kilometrů

Muži, ženy: 28 kilometrů

Lubomír Hotař