Pořadatelé připravili trasy pro děti od 2 let až pro zkušené bajkové veterány a veteránky.

Hlavní závod je dlouhý 30 kilometrů a má převýšení 750 metrů.

Start i cíl je u bratřejovského kulturního domu.

Závod se pojede na nové upravené trase směrem k jižní straně Vizovických vrchů k Vařákovým pasekám a Ploštině. Ani jednou se na ní nebude přejíždět hlavní silnice.

,,Registrace do dětských kategorií bude probíhat mezi 8.30 a 9.15 hodinou. Děti svoje závody postupně odstartují od 9.30 hodin. Registrace do juniorských a do seniorských kategorií je do 12.45 hodin. Bikeři v hlavních kategoriích uslyší startovní výstřel ve 13 hodin,“ informuje hlavní pořadatel závodu Petr Zahradníček.

Startovné pro juniory a dospělé bikery je 250 Kč. Děti od 7 do 15 let zaplatí startovné 100 Kč. Děti do 6 let mají startovné zdarma. V ceně startovného je pro všechny účastníky občerstvení.

,,V Bratřejově jsme vypsali celkem 17 kategorií od nejmladšího žactva až po veterány a veteránky,“ zve na zajímavý a dobře organizovaný závod další z pořadatelů Richard Zicha.

Prvenství v Bratřejovských kotárech z loňského roku mezi muži obhajuje reprezentant týmu Bike Pro Racing Matyáš Grygar, který první příčku v závodě dlouhém 28 kilometrů, vybojoval v čase 1:08:09. V závodě žen zvítězila Michaela Bojková z Ostravy (Bike 2000, 1:29:48).