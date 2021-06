„Po dlouhém zvažování jsem se rozhodl zůstat v Otrokovicích,“ říká dvaadvacetiletý útočník.

Nyní je spokojený, ale dlouhé týdny nebyl zcela rozhodnutý. Hlavu měl zamotanou. Možností, jak naložit se slušně rozjetou kariérou, bylo víc. „Když si to přebírám zpětně v hlavě tak si myslím, že bych se v Brně trápil,“ cítí.

Nad nabídkou Hattricku váhal fakt dlouho. „Opravdu jsem ji vážně zvažoval. Letos jich bylo ale víc, konkrétnější věci si však nechám pro sebe,“ pronesl.

Hlavní roli v setrvání v modrobílém dresu hrál předseda HU-FA Panthers Otrokovice Karel Ťopek, jenž se nemínil služeb produktivního forvarda jen tak lehce vzdát.

„Děkuji Karlovi, že to se mnou nevzdal a intenzivně to řešil. Opravdu mě je en tak nechtěl pustit,“ přiznává s úsměvem. „Bohužel jsem taková povaha, že když si dám něco do hlavy, tak přesto nejede vlak,“ přidává vážněji.

Nakonec se rozhodl v Otrokovicích zůstat, za Pantery bude hrát i v dalším ročníku. „Abych řekl pravdu, tak jsem váhal opravdu dlouho,“ přiznává.

„Bylo toho na mě moc a chtěl sem si to co nejvíce usnadnit. Jelikož přítelkyně jde do Brna na vysokou školu a bavili jsme se o tom, že se tam můžeme osamostatnit a bydlet spolu. Tím pádem jsem byl rozhodlý, že změním i dres,“ vysvětluje.

K tomu ale nakonec nedošlo. Vykopal zůstává na Zlínsku, dál se chystá s Otrokovicemi. „Letní příprava je skvěle nastavená. Trénujeme čtyřikrát týdně. V pondělí a ve čtvrtek jsme na ovále, v úterý a v pátek chodíme do posilovny, ale pilujeme i herní věci,“ informuje.

Kondiční trenéři hráče opravdu nijak nešetří. „Letošní letní příprava je asi nejtěžší,“ tvrdí.

Zatímco Panteři se už připravují na další superligovou sezonu, o víkendu teprve vygradoval poslední soutěžní ročník. Superfinále si podmanili florbalisté Mladé Boleslavi.

Vítěz základní části vyhrál nad obhájcem titulu z roku 2019 Vítkovicemi 6:3 a navázal na zisk zlata z roku 2018. Středočeši natáhli vítěznou sérii v superlize na 34 zápasů a zajistili si účast na lednovém Poháru mistrů ve švýcarském Winterthuru.

Vítěznou branku vstřelil v čase 54:40 v přesilové hře kanonýr Jiří Curney a výsledek pojistili při power-play do prázdné branky Jakub Bína a Milan Tomašík.

Poražení cítili křivdu. Rozhodčí, bratři Sojkové, totiž v rozporu s pravidly uznali poslední tři branky Mladoboleslavských.

„Na superfinále jsem se samozřejmě díval. No co k tomu dodat … Fandil jsem Vítkovicím. Přál jsem to Tomáši Sladkému, aby poslední zápas kariery zakončil titulem. Bohužel rozhodčí jsou taky jen lidé, více bych to asi nekomentoval. Kdo to viděl, tak si udělá obrázek sám,“ uvedl Vykopal.

Zatímco oba finalisté míří teprve na dovolenou, hráči ostatních mančaftů se po delší pauze spíše vracejí ke sportu. Otrokovický útočníksi ale moc volna neměl.

„Řešil jsem spoustu věcí ohledně florbalu a taky práci,“ říká. „Na dovolené jsem zatím nebyl a asi ani nepojedu. Možná si uděláme s přítelkyní volný víkend a zajedeme se podívat třeba do ZOO, což by mohlo stačit,“ dodává s úsměvem.