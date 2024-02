Parádním způsobem zakončili základní část v Celostátní lize sáloví fotbalisté Zlína. V sobotním turnaji v Mohelnici vybojovali šest bodů.

Sáloví fotbalisté Zlína | Foto: se svolením Josefa Soukeníka

V prvním utkání zlínské mužstvo i bez tří hráčů základní sestavy Tomáše Holíka, Vítka Dorazila a Přemysla Krejčího, udolalo Poličku 2:1.

,,Povedl se nám začátek. Už v první minutě nás poslal do vedení Jiráček. V 11. minutě jsem přidal druhou branku, a vedli jsme 2:0. Polička ještě v prvním poločase v 16. minutě Trojánkem korigovala na 1:2. Ve druhé půli, kdy se útočné akce střídaly na obou stranách, jsme si zisk tří bodů pohlídali. Důležité rovněž bylo, že jsme se mohli spolehnout na gólmana Jakubčíka,“ potěšil skalp třetího celku tabulky kapitána vítězného celku Zdeňka Julinu.

Ve druhém střetnutí Zlín zdolal pátý tým soutěže Varnsdorf 3:2.

,,V první dvacetiminutovce se oba celky nemohly dostat do tempa. Hráčům chybělo větší nasazení. Poprvé skóroval až v 19. minutě Haloda. Na druhý gól se čekalo až do dvaatřicáté minuty, kdy se do sítě Severočechů trefil opět Tomáš Haloda. Záhy jsme udělali dvě chyby v defenzívě a Varnsdorf v 36. minutě vyrovnal na 2:2. Poté jsme si vzali time out, naše hra se uklidnila a ještě jsme vstřelili vítěznou branku. O tu se postaral dvě minuty před koncem střetnutí po kombinaci s Petrem Jiráčkem Filip Kolařík,“ raduje se i z druhé sobotní výhry Julina.

V tabulce po základní části skončilo zlínské mužstvo na 6. místě. První místo vybojoval Rudolfov, druhý je obhájce titulu Chemcomex Praha, třetí příčka patří Poličce.

Ve čtvrtfinále se Zlín utká s Poličkou. Série hraná na dva vítězné zápasy začíná v sobotu 10. února.

CELOSTÁTNÍ LIGA – 13. a 14. kolo:

STAVOBLOCK POLIČKA – FUTSAL ZLÍN 1:2 (1:2)

Branky Zlína: Jiráček, Julina.

FUTSAL VARNSDORF – FUTSAL ZLÍN 2:3 (0:1)

Branky Zlína: Haloda 2, Kolařík.

Zlín: Eduard Jakubčík – Petr Votava, Petr Jiráček, Zdeněk Julina, Tomáš Haloda, Jan Chvíla, Tomáš Klein, Jakub Zapletal, Dominik Dvořáček, Filip Kolařík. Trenér: Adam Helešic, vedoucí mužstva: František Dorazil.

TABULKA CELOSTÁTNÍ LIGY – po základní části:

1. PCO Rudolfov 9 2 3 56:39 29

2. Chemcomex Praha 8 5 1 38:22 29

3. VPS Polička 8 2 4 42:22 26

4. Adria Kladno 5 4 5 39:26 19

5. Futsal Varnsdorf 5 2 7 34:38 17

6. Futsal Zlín 4 3 7 25:41 15

7. Bombarďáci Větřní 3 2 9 25:46 11

8. Moravská Třebová 3 2 9 32:47 11