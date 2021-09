Pořadatelé na cyklostezce v okolí Lukova připravili celkem 7 tratí. Nejkratší měří 3,6 kilometru, nejdelší má 20,4 kilometru.

,,Zazávodit si je možné i na dalších tratích dlouhých 6,4 kilometru, 9,2 kilometru, 12 kilometrů, 14,8 kilometru a 17,6 kilometru. Tento nezávodní běh je vhodný i pro rodiny s dětmi. Vítány jsou i kočárky a běžci a běžkyně se psy,“ zve do Lukova Pavel Pekař, jeden z organizátorů Charitativního běhu.

Start závodu je u lukovského kostela v 15 hodin. Prezentace probíhá mezi 13.45 a 14.30 hodinou.

Startovné pro jednotlivce, ale i rodiny je 100 Kč. Kdo bude chtít, může samozřejmě přispět víc. Veškerá vybraná finanční částka půjde na podporu rodin postižených dětí Michalku a Lexíka.

Atmosféru po běhu zpříjemní živá hudba. V lukovské farní zahradě vystoupí několik hudebních skupin.

,,Připravené bude i menší občerstvení. Od 16 do 20 hodin se budou opékat špekáčky,“ prozradil ještě Pekař.

V rámci lukovského Charitativního běhu proběhne také nábor do nově vznikajícího Sokola Lukov. A to nejen pro Lukovjany. Dospělí, kteří mají rádi pohyb, budou mít možnost všestranně si zacvičit v místní školní tělocvičně každou středu od 17 do 18 hodin.