,,Každý si určitě najde svoji kategorii,“ zve na zajímavý sportovní podnik jeden z pořadatelů Bob Komín.

Registrovat se je možné do čtvrtku 24. června pouze online na stránkách behyzlin.cz, nebo na stránkách tambik.cz. Startovné je pro jednotlivce 450 Kč, pro děti 300 Kč, pro dvojice 300 Kč (pro každého z dvojice). V ceně startovného je i zapůjčení paddleboardu. Připravené jsou i vesty pro děti.

Sobotní prezentace probíhá od 8.30 hodin. Start závodu složeného paddleboardu a běhu je na pláži otrokovického Štěrkoviště v 10 hodin. Na stejném místě je i cíl.

,, Paddleboard se pojede podle kategorii po vyznačené trase od 1,5 až 2,5 kilometru kolem bójek na vodní hladině Štěrkoviště. Běhat se bude po vyznačené trase po polní pěšině a asfaltové cestě kolem Štěrkoviště v Otrokovicích. Trasa běhu měří 4,5 kilometru,“ informuje ještě Komín.

Pro jednotlivce jsou vypsány kategorie: chlapci do 15 let, muži do 40 let, muži nad 40 let, dívky do 15 let, ženy do 40 let, ženy nad 40 let. Pro dvojice pak kategorie: pádluje žena (oba členové nad 16 let), pádluje muž (oba členové nad 16 let), dvojice oba do 15 let, pádluje dítě, běží dospělá osoba a pádluje dospělá osoba, běží dítě.