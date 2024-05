O víkendu se v Plzni uskuteční Mistrovství České republiky mužů a žen kategorií Masters ve stolním tenisu. K adeptům na zisk medailí na šampionátu budou patřit také reprezentanti ze Zlínského kraje.

turnaj v Holicích Velká cena Českomoravského klubu veteránů a před MČR v Plzni, Štefan Sagáčik | Foto: archiv Štefana Sagáčika

Generálka vyšla Štefanovi Sagáčikovi, který v turnaji Velké ceny Českomoravského klubu veteránů v Holicích v letos hodně kvalitní a vyrovnané konkurenci v mužské kategorii 50 – 59 let postoupil do finále.

Sagáčik na východě Čech v základní skupině vždy ve třech setech porazil Petra Provazníka z Prahy, Tomáše Danaje (Dolní Beřkovice) a Milana Tomáška z Jedlí.

V pavouku pak ve čtvrtfinále zdolal Miloslava Kubu (Praha) 3:2, v semifinále přehrál čerstvého padesátníka domácího Reného Koubka 3:0, v následujícím finále stolně tenisový matador z Valašska prohrál s Pavlem Jaškem z Českých Budějovic 2:3 (5, -10, 9, -9, -11).

,,Ve finálovém souboji jsem vedl 1:0 na sety a 10:8 v sadě druhé. Druhý set jsem ale nedotáhl do vítězného konce a soupeř vyrovnal na 1:1. Koncovka druhé sady také rozhodla o výsledku. Z výhry v Holicích se nakonec radoval Pavel Jašek,“ konstatoval Štefan Sagáčik.

V Holicích se dařilo i dalším stolním tenistům ze zlínského regionu. Rovněž postup do finále v mužské kategorii 40 – 49 let vybojoval Michal Bazalka (TJ DDM Valašské Meziříčí). Do semifinále postoupili Vít Dvořák z Holešova (kategorie mužů 40 – 49 let), Jaroslav Kučera z SK Slavičín (kategorie mužů 75 – 79 let) a Tatiana Téglová (TJ DDM Valašské Meziříčí) v kategorii žen 40 – 54 let.

Šampionát v Plzni se koná v sobotu 1. června a neděli 2. června. Zápasy se budou hrát na 40 stolech v Městské sportovní hale Lokomotivy Plzeň. O medaile se bude bojovat ve dvouhře mužů, dvouhře žen, čtyřhře mužů, čtyřhře žen.