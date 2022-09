,,Cyril nehrál špatně, ale platily na něho nahazované míče do forhendu. Z forhendu také vyprodukoval spoustu nevynucených chyb. Oškrobaného zastihl turnaj ve velmi dobrém rozpoložení. Nedávno v Lipníku nad Bečvou jsem ho sice porazil, ale ve Zlíně jsem na něho nenašel žádnou zbraň. Považskobystrický tenista hrál tvrdě, přesně, dobíhal všechny kraťasy. Zápas proto zaslouženě vyhrál,“ uznal Dušan Machala.

Hnaníček si ve čtvrtfinále poradil se Zdeňkem Strohalnem (Grygov), v utkání o postup do finále ho zastavil Brňan Petr Handlíř.

,,Strohalma jsem měl přečteného z předcházejícího turnaje v Lipníku nad Bečvou. Duel jsem proto zvládl takticky. Na tenistu z Grygova platila nátlaková hra, problémy mu dělala i změna rytmu hry. Navíc mě v důležitých momentech podrželo podání. Zápasy s útočně laděným Handlířem si vždycky užívám. V semifinálové partii ve Zlíně ale v prvním setu tenista z Brna dominoval. Ve druhé sadě za stavu 6:5 při svém podání jsem však nedovedl set do vítězného konce. Handlíř si pak pohodu z vyhraného 12. gamu přenesl i do rozhodujícího tiebreaku,“ konstatoval i s postupem do semifinále zlínského turnaje spokojený Josef Hnaníček.

Ve Zlíně se hrál také Turnaj velké útěchy (o 9. místo). V něm ve finále Michal Friedrich z Otrokovic zdolal Miloše Michela (Bytča) 6:3, 6:3.

Turnaj malé útěchy ovládl domácí matador Dalibor Novák. Tomu ve finálovém střetnutí po prvním vyhraném setu 6:3 zápas skrečoval Jaromír Tomis z Frýdlantu nad Ostravicí.

V prvním ročníku turnaje Gran Slam Zlín – Vršava 50+ si zahrálo 20 tenistů z Moravy a Slovenska.

VÝSLEDKY 1. ROČNÍKU TURNAJE GRAND SLAM ZLÍN – VRŠAVA 50+:

Osmifinále:

Dušan Machala (Zlín) – Luboslav Turza (Ilava) 6:2, 6:2, Cyril Krajčír (Moravský Svatý Ján) – Miloš Michel (Bytča) 7:6, 6:2, Anton Oškrobaný (Považská Bystrica) – Dalibor Novák (Zlín) 6:3, 6:4, Jozef Ftáček (Bytča) – Libor Zapletal (Lhotka u Zlína) 6:3, 7:6, Pavel Remiáš (Ostrava) – Michal Friedrich (Otrokovice) 6:7, 7:5, 10:8, Petr Handlíř (Brno) – Jiří Fiala (Zlín) 6:3, 6:3, Zdeněk Strohalm (Grygov) – Jan Nahodil (Valašské Klobouky) 6:3, 7:6, Josef Hnaníček (Štítná nad Vlář) – Rostislav Gažák (Kunčičky u Bašky) 6:3, 7:5.

Čtvrtfinále:

Machala – Krajčír 6:3, 6:4, Oškrobaný – Ftáček 6:3, 6:3, Handlíř – Remiáš 6:3, 6:2, Hnaníček – Strohalm 6:3, 6:2.

Semifinále:

Oškrobaný – Machala 6:3, 6:3, Handlíř – Hnaníček 6:3, 7:6.

Finále:

Anton Oškrobaný – Petr Handlíř 6:7, 6:4, 10:7.