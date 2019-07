V sobotu 27. července se v Holešově uskuteční 11. ročník terénního sprint triatlonu Holešovman. Pořadatelé z domácího klubu HC Holešov Gators připravili trať složenou z 500 metrů plavání, 25 kilometrů jízdy na horském kole a 6 kilometrů běhu.

Vypsány jsou kategorie jednotlivců pro muže i ženy a také oblíbený závod štafet. Bojovat se bude také o nejlepšího Holešováka, Holešovačku a Holešovskou štafetu.

Start hodnotně dotovaného závodu, v němž mužský a vítěz získá 1500 Kč a nejlepší žena si odnese 1000 Kč, je v místním Zámeckém koupališti v 9 hodin. Prezentace začíná v 6.30 hodin a končí v 8.30 hodin.

,,Očekáváme účast 130 jednotlivců a na startu se objeví zhruba 20 štafet,“ předpokládá jeden z pořadatelů Michal Novotniček.

Ten také představil trať závodu.

,,Plavat se bude v holešovském koupališti, kde je rovněž celé zázemí letošního Holešovmana. Cyklistika se pojede směrem na Dobrotice, Lysinu, Rusavu, rozcestí U Dubu, Hrubou Malíkovou, Žopy a do depa v Holešově. Trať běhu je však v porovnání s minulými ročníky mírně pozměněná. Po startu už se nepoběží přes vratkou lávku u rybářské chaty, ale po cyklostezce do Dobrotic. V závěru se nepoběží rovně směrem na Holajku, ale směrem na fotbalový stadion a poté na křižovatce vlevo po cyklostezce do cíle,“ informoval Novotníček.

V loňském ročníku Holešovmana se představilo 128 triatlonistů. V mužích zvítězil časem 1:30:50 Fryštačan v barvách Klubu 4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem Radoslav Šíbl. Mezi ženami brala prvenství za čas 1:48:28 Martina Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team).