Ve 21 ročníku mezinárodního závodu horských kol Hradní okruh v Brumově-Bylnici zvítězil Karel Hartl. Biker z Hranic na Moravě na trati dlouhé 55 kilometrů s celkovým převýšením 1500 metrů, zajel čas 2:40:18. Druhé místo v hlavním závodě Elite obsadil se ztrátou 20 sekund Pavel Dubčák, bronz bral za čas 2:47:10 Marek Řehák (oba 4Ever Cyklobulis Bystřice pod Hostýnem), čtvrtý do cíle dojel Roman Štuler z Karolinky (2:49:24), pátý skončil Pavel Ovesný (Snow & Bike Valašské Klobouky, 2:52:12).

závod horských kol v Brumově-Bylnici Hradní okruh, Karel Hartl | Foto: Petr Šimoník

Pavel Dubčák v Brumově-Bylnici obhajoval druhé místo z loňského roku. Letos ho lákalo závod vyhrát. Na Valašsku však hlavně testoval aktuální formu.

,,Závod na kopcovité trati jsem bral jako kvalitní trénink před Rusavskou padesátkou a Českým pohárem v cross country v Bedřichově,“ vysvětluje účast v letošním Hradním okruhu biker z Bystřice pod Hostýnem.

Ten od startu jel na předních pozicích.

,,Od výjezdu na první kopec jsme s týmovým kolegou Markem Řehákem na čele diktovali tempo. To se nám dařilo až do poloviny závodu, kdy nás dojel Karel Hartl. Poté jsme s ním vpředu jeli společně, ale v průběhu 45 kilometru ve stoupání v posledním kopci na vrchařskou prémii se Hartl od nás odpoutal a biker z Hranic na Moravě pak na první příčce dojel až do cíle,“ upozornil na rozhodující moment nejúspěšnější regionální biker v závodě 20letý Pavel Dubčák.

V kategorii Elite si zazávodily také 2 ženy. Rychlejší byla reprezentantka formace TUFO CykloZákladna Otrokovice Lucie Černá, která na první příčce dojela v čase 4:09:07. Druhá byla Kateřina Kantorová (Move3ment, 4:16:17).

V rámci Hradního okruhu se bojovalo ještě v několika dalších závodech, včetně dětských.

Na trati Klasik (23 kilometrů) mezi muži zvítězil v čase 1:07:40 Slovák Tomáš Jančík, mezi ženami se ze zisku prvního místa radovala Barbora Žaludková (Cyklogat, 1:36:30).

V závodě Hobby (13 kilometrů) byl nejrychlejší Vojtěch Hýžďal (Kolokroužek Zlín, 43:50) a Tereza Dolečková (Bike pro Racing, 46:23).