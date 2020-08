Vítězství vybojoval reprezentant týmu Edhouse.cz Jan Kolárik. Zlínský vytrvalec se blýskl na trati rozložené do dvou okruhů mezi Burešovem, Štákovými pasekami a kopcem nad Příluky a zpět, časem 36:26. Stříbrnou příčku obsadil s osmasedmdesátisekundovou ztrátou Svatopluk Janečka (TJ Ski Turist Velké Karlovice), třetí pozici bral za čas 38:09 Filip Vabroušek (Sykora running).

,,Na jaře jsem léčil zranění kolene. K intenzivnějšímu tréninku jsem se dostal až v létě,“ svěřil se Jan Kolárik.

Závod na Burešově a okolí pro něho byla první velká příležitost znovu poměřit síly s kvalitními soupeři.

,,Navíc mám rád traily kolem Štákových pasek. Přeložení Josefského běhu mi proto vyhovovalo,“ potěšil až srpnový termín tradičního březnového krosového běhu v krajském městě Kolárika.

Ten hned krátce po startu šel do čela a od prvního stoupání ve Štákových pasekách už běžel na první příčce osamocený.

,,Potom jsem se snažil stabilním tempem doběhnout až do cíle. A na rozdíl od loňského roku jsem letos nemusel v závěru o první místo spurtovat. Fyzické rezervy jsem si proto nechal ještě v záloze,“ pochvaloval si krosař ze Zlína.

Kolárikovi všechno kolem závodu vyhovovalo. A to si ještě při něm zavzpomínal na dorostenecká léta, kdy v Mikulášském běhu ve Zlíně na Burešově běhával po krásném terénním okruhu nad zahrádkářskou osadou.

,,Letošní Josefský běh doprovázely ideální podmínky. Bylo po dešti. Trať byla mokrá a rozbahněná. Nicméně kolem Štákova vršku bych uvítal, kdyby se víc běželo po lesních pěšinách. I tak byl závod příjemným kompromisem mezi trailem a silničním během,“ konstatoval v cíli Jan Kolárik.

Také další vytrvalci předvedli výborné výkony.

Jaroslav Vicher (38:17) skončil čtvrtý, malenovický Matěj Beníček (oba KESBUK, 38:39) pátý, Vojtěch Sklenář (38:48) z Karlovic šestý, Petr Kučera (Grymov, 39:02) sedmý, Filip Bukovjan (KESBUK, 36:49) osmý, Andrej Višněvský ze Zlína (Sri Chinmoy Marathonn Team, 39:56) devátý a Jan Sedláček (40:03) z Holešova desátý.

Mezi ženami dominovala Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky), jež brala prvenství za čas 46:47. Druhá byla se ztrátou 28 sekund Eva Kučerová (Mattoni Freerun Zlín), bronz získala Martina Latináková ze Sehradic (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 47:24). Mária Sýkorová z Vizovic (Sykora running, 48:03) doběhla čtvrtá a zlínská Veronika Doleželová obsadila díky času 48:37 páté místo.

,,Potěšilo mě, že jsem se v kvalitní konkurenci neztratila,“ měla po závodu tradičně dobrou náladu Silvie Zvonková.

Ta úvodní 2 kilometry o první místo bojovala s Adélou Stavinohovou.

,,V následném kopci jsem však zrychlila a od svojí největší soupeřky jsem se odpoutala. Potom už jsem až do cíle běžela na první pozici,“ upozornila na rozhodující moment Zvonková.

Také ženské vítězce se trať líbila.

,,Byla rozmanitá. Nechyběly na ní výběhy, seběhy v blátě i táhlá stoupání. To prověřilo výkonnost všech běžců. Mě však jako bývalou bikerku bláto vyhovovalo. Proto jsem si závod užívala. A to i přesto, že bylo dusno. Drobně ale pršelo a to bylo osvěžující,“ tvrdí běžkyně z Valašských Klobouk.

Zvonkové se na Burešově líbilo i zázemí závodu v Čiperově vile a potěšil ji výkon starší dcery.

,,Alice vyhrála jeden z dětských závodů. Navíc byl po závodu manžel Milan vyhlášený nejlepším běžcem v seriálu Běhy Zlín za rok 2019. A můj tým Zvonek Sport Valašské Klobouky v této soutěži dostal za loňský rok cenu za 3. místo,“ užívala si pobyt ve Zlíně Silvie Zvonková.

V rámci letošního Josefského běhu se konal i pětikilometrový závod. V něm v mužích zvítězil Milan Šimek (KESBUK, 19:25). Závod žen ovládla Zuzana Koudelková (Český běžecký klub, 23:49).

Odložený zlínský Josefský běh se vydařil.

,,I když počasí nebylo ideální a závod se uskutečnil ve středečním termínu, tak se na Burešově sešla početná účast příznivců krosového běhu. Na start se v obou závodech postavilo celkem 214 běžců a běžkyň,“ pochvaloval si ředitel závodu Jiří Prokop.

Další závodem ze seriálu Běhy Zlín bude ve středu 16. září Běh olympijského dne ve Zlíně. Start pětikilometrového závodu v krajském městě bude na Stadionu mládeže v 18 hodin.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ HLAVNÍHO DESETIKILOMETROVÉHO ZÁVODU V JOSEFSKÉM BĚHU VE ZLÍNĚ 2020:

Muži do 39 let (43 běžců): Jan Kolárik (Edhouse.cz) 36:26.

Muži do 49 let (38 běžců): Svatopluk Janečka (TJ Ski Turist Velké Karlovice) 37:44.

Muži do 59 let (18 běžců): Pavel Červenka (SP Malenovice) 42:32.

Muži nad 60 let (7 běžců): Petr Škrobánek (MK Seitl Ostrava) 43:34.

Junioři (2 běžci): Jáchym Kouba (SK Přerov) 45:23.

Ženy do 39 let (15 běžkyň): Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky) 46:47.

Ženy do 49 let (11 běžkyň): Mária Sýkorová (Sykora running) 48:03.

Ženy nad 50 let (6 běžkyň): Marta Durnová (Veselí nad Moravou) 54:16.

Juniorky (2 běžkyně): Lucie Ponížilová (Zlín) 55:15.