V sobotu 7. října se uskuteční 7. ročník Kašavského krosu. Start hlavního závodu je před Obecním domem v Kašavě, ve 12 hodin. Ten měří 16,6 kilometru a má převýšení 679 metrů. Kratší závod dlouhý 8 kilometrů s převýšením 254 metrů, odstartuje na stejném místě, v 12.30 hodin. Před kašavským Obecním domem je také cíl.

Foto: Zbyněk Raška

V obou závodech mají muži i ženy možnost zazávodit si ve 4 mužských a 3 ženských kategoriích. Vypsána je také kategorie juniorů a kategorie juniorek. Na obou tratích se bude bojovat i v kategorii VLKADRŽ pro běžce z Vlčkové, Kašavy a Držkové. Ta je vypsána pro vytrvalce nad 15 let. V krátkém závodu se budou vyhlašovat pouze absolutní vítězové, tři nejlepší muži a tři nejlepší ženy.

Startovné je do pátku 6. října 250 Kč, na místě v den závodu 350 Kč.

Pořadatelé nezapomněli ani na děti od těch nejmenších do 14 let. Ty budou mít možnost od 14.30 hodin podle věku a podle kategorií poměřit síly na tratích od 100 metrů do 1300 metrů. Děti zaplatí startovné 50 Kč.

Kašavský kros je letos popáté zařazený do běžeckého seriálu Běhy Zlín.

„Trať 16,6 kilometru dlouhého závodu vede od Obecního domu směrem pod vrchol Vančica. Letos, stejně jako v loňském roce, přes místo pádu bombardéru z 2. světové války k Vlčkovskému rozcestí, po loukách podél hlavní cesty do Kašavy a dále pak na vrchol Na Sýkorce, potom k posezení U Míků, záhy na vrchol Sobolice, Vinohrádek, poté kolem kašavského kostela k základní škole a na Vrzavé skály. Poté se poběží po hřebeni k Přístřešku Na Kopné, tam se zhruba po 20 metrech odbočí doprava. Následující seběh se poběží po lesní cestě až na zpevněnou cestu, ze které se po 500 metrech odbočí opět doprava a přes pastviny až pod poslední kopec v závodu Fišerku. Odtud se poběží do cíle u Obecního domu. Kratší 8 kilometrový závod se poběží od Obecního domu rovněž pod vrchol Vančice přes místo pádu bombardéru z 2. světové války k Vlčkovskému rozcestí, dále pak k posezení U Míků, na Sobolici, Vinohrádek a do cíle u Obecního domu,“ představili obě trasy hlavní pořadatelé závodů v Kašavě Zdeněk Langer a Tomáš Minařík.

V loňském roce Kašavský kros hlavní 16 kilometrů dlouhý závod mezi muži vyhrál vytrvalec ze Zlína Andrej Višněvský (Sri Chinmoy Marathon Team, 1:15:49). Mezi ženami zvítězila v čase 1:28:23 šestadvacetiletá Brňačka Pavlína Poláčková.

V kratším, 8 kilometrovém závodu mezi muži prvenství vybojoval díky času 35:34 Jan Bečica, mezi ženami doběhla na první příčce Veronika Brázdová (oba Valachbajk Team, 43:45).

PROGRAM 7. ROČNÍKU KAŠAVSKÉHO KROSU 2023 (Sobota 7. října):

10:30 začátek prezence

11:30 ukončení prezence do 16,6 kilometrového závodu

12:00 ukončení prezence do 8 kilometrového závodu

12:00 start 16,6 kilometrového závodu

12:30 start 8 kilometrového závodu

13:05 předpokládaný doběh do cíle nejlepších vytrvalců v 8 kilometrovém závodu

13.15 předpokládaný doběh do cíle nejlepších vytrvalců v 16,6 kilometrovém závodu

14:00 ukončení prezence pro všechny dětské kategorie

14:30 start závodu školka: chlapci, dívky, trasa 200 metrů

14:35 start závodu mladší přípravka: chlapci, dívky, trasa 300 metrů

14:40 start závodu starší přípravka: chlapci, dívky, trasa 750 metrů

14:45 start závodu mladší žáci, mladší žákyně: trasa 750 metrů

14:50 start závodu starší žáci, starší žákyně, trasa 1300 metrů

14:55 start závodu nejmladších dětí, trasa 100 metrů

15:00 vyhlášení výsledků (dospělé i dětské kategorie) a losování tomboly