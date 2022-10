V obou závodech mají muži i ženy možnost zazávodit si ve 4 mužských a 3 ženských kategoriích. Vypsána je také kategorie juniorů a kategorie juniorek. Bojovat se bude i v kategorii VLKADRŽ pro běžce z Vlčkové, Kašavy a Držkové. Ta je vypsána pro vytrvalce nad 15 let.

Startovné při online registraci do středy 5. října je 200 Kč. V den závodu na místě 250 Kč.

Pořadatelé nezapomněli ani na děti od těch nejmenších do 14 let. Ty budou mít možnost od 13.30 hodin podle věku a podle kategorií poměřit síly na tratích od 100 metrů do 1300 metrů. Děti zaplatí startovné 50 Kč.

Kašavský kros je letos počtvrté zařazený do seriálu Běhy Zlín.

„Trať 18,5 kilometru dlouhého závodu vede od Obecního domu směrem pod vrchol Vančica. Letos nově přes místo pádu bombardéru z 2. světové války k Vlčkovskému rozcestí, po loukách podél hlavní cesty do Kašavy a dále pak na vrchol Na Sýkorce, potom k posezení U Míků, záhy na vrchol Sobolice, Vinohrádek, poté kolem kašavského kostela k základní škole a na Vrzavé skály. Nově pokračujeme po hřebeni, až k vyhlídkovému místu před Kopnou a teprve potom začneme klesat přes Kamrlicu, chatovou oblast a pastviny dlouhým seběhem až na hlavní cestu pod poslední kopec závodu Fišerku. Odtud se poběží do cíle u Obecního domu. Kratší 7,5 kilometrový závod se poběží od Obecního domu rovněž pod vrchol Vančice. Nově přes místo pádu bombardéru z 2. světové války k Vlčkovskému rozcestí, dále pak k posezení U Míků, na Sobolici, Vinohrádek a do cíle u Obecního domu,“ představil obě trasy jeden z pořadatelů závodů v Kašavě Tomáš Minařík.

V posledním ročníku Kašavského krosu v roce 2021 hlavní 17 kilometrů dlouhý závod vyhrál Brňan Petr Šťastný (Sport Import, 1:10:57). Mezi ženami na dlouhé trati zvítězila Barbora Macurová z Frýdlantu nad Ostravicí (2B Winner Team, 1:19:23).

V kratším 7kilometrovém závodu se z prvenství radovali mezi muži Josef Barot (TJ Slavkov pod Hostýnem, 31:25), mezi ženami Mirka Zichová (Slawex Runners, 42:00).

PROGRAM KAŠAVSKÉHO KROSU 2022:

Sobota 8. října:

9:00 začátek prezentace

10:30 ukončení prezentace na dlouhou trať

11:00 ukončení prezentace na krátkou trať

11:00 start 18,5kilometrového závodu

11:30 start 7,5kilometrového závodu

12:15 předpokládaný doběh do cíle nejlepších vytrvalců v 18,5kilometrovém závodu

12.15 předpokládaný doběh do cíle nejlepších vytrvalců v 7,5kilometrovém závodu

13:00 ukončení prezentace (školka: chlapci, dívky) trasa 200 metrů

13:15 ukončení prezentace (mladší přípravka: chlapci, dívky) trasa 300 metrů

13:30 start závodu školka: chlapci, dívky

13:30 ukončení prezentace (starší přípravka: chlapci, dívky) trasa 750 metrů

13:45 start závodu mladší přípravka: chlapci, dívky

13:45 ukončení prezentace (mladší žáci, mladší žákyně) trasa 750 metrů

14:00 start závodu starší přípravka: chlapci, dívky

14:00 ukončení prezentace (starší žáci, starší žákyně) trasa 1300 metrů

14:15 start závodu mladší žáci, mladší žákyně

14:15 ukončení prezentace (nejmladší děti) trasa 100 metrů

14:30 start závodu starší žáci, starší žákyně

14:45 start závodu nejmladších dětí

14:50 ukončení čipového měření

14:55 poslední možnost podat protest a reklamovat výsledky

15:00 vyhlášení vítězů (dospělí i děti, absolutně i kategorie)

16:00 losování tomboly