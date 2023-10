Ten už od začátku běžel na prvním místě.

,,První příčku jsem bez problémů udržel až do cíle. Na trati se mi dařilo držet průměrné tempo 3:26 na kilometr,“ pochvaluje si mladý malenovický vytrvalec.

S výsledným časem je spokojený.

,,Ten je na úrovni mého osobního půlmaratonského rekordu,“ potěšilo Vabrouška, kterého tuto neděli 15. října čeká obhajoba prvenství ve zlínském Běhu přes Valašské kotáry.

V závodu žen zvítězila v čase 1:29:06 Martina Mazáčová z AK Emila Zátopka Kopřivnice, před Terezou Zalabákovou (1:30:52), bronz brala za čas 1:39:44 Michaela Přibilíková.

Start 21,1 kilometru dlouhého závodu byl na luhačovickém Lázeňském náměstí. Na stejném místě byl také cíl.

Závodilo se v 10 kategoriích. Na rovinaté trati rozdělené do dvou okruhů si zazávodili: muži 18 – 39 let (ročník 2005 – 1984), muži 40 – 54 let (1983 – 1974), muži 50 let a více let (1973 a starší), ženy 18 – 34 let (2005 – 1989), ženy 35 – 44 let (1988 – 1979), ženy nad 45 let (1978 a starší), dorostenci 15 – 17 let (2008 – 2006), dorostenky 15 – 17 let (2008 – 2006), Štafeta ,,2RUN“ (10 km + 11 km) a štafeta ,,4RUN“ (4 x 5 km).

,,Půlmaraton startoval vedle kolonády na Lázeňském náměstí. Byl rozložen do dvou okruhů. Stoupání na jednom okruhu bylo zhruba 40 metrů. Běželo se kolem řeky na přehradu, kolem známých pramenů i historických budov. Na trase tak bylo vidět halu Vincentka, prameny Ottovka, nebo Nový Jubilejní, Jurkovičův dům, hotel Jestřabí i Dům Bedřicha Smetany. Dále pak Japonskou zahradu, Bruselskou fontánu, Sluneční lázně, zpestřením byly krásné výhledy při obíhání luhačovické přehrady,“ popsal trasu jeden z pořadatelů Lázeňského půlmaratonu v Luhačovicích Martin Slezák.

V Luhačovicích se závodilo také na 10kilometrové trati. Na ní byl mezi muži nejrychlejší v čase 36:37 Roman Prus, závod žen ovládla Hana Legerská (39:42).