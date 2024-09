Libor Slováček vyhrál kategorii mužů 50 – 59 let. Vsetínský stolní tenista v základní skupině postupně porazil Pavla Hauschwitse z Vrchlabí 3:1, Václava Diveckého z Jaroměře 3:0 a Jaroslava Černého (Teplice) 3:0.

Ve vyřazovacích zápasech v osmifinále přehrál Darina Görnera (Lubenec) 3:0, ve čtvrtfinále zdolal s nepříjemnou trávou hrajícího Brňana Marka Prachaře 3:1.

,,S Görnem jsem se střetl na červnovém Mistrovství republiky veteránů v Plzni. Tentokrát jsem byl na něho lépe připraven. Dařilo se mi eliminovat jeho nepříjemný roztočený servis, po kterém téměř neomylně zakončuje z forhendu. Já jsem byl v zápase po mém servisu aktivní z forhendu i bekhendu a soupeře z Lubence se mi podařilo přehrát. S Prachařem je to vždy o maximální koncentraci, protože v duelech s ním každé zaváhání může znamenat rychlý obrat v utkání. Ve čtvrtfinále jsem vedl s přehledem 2:0 na sety. Třetí sadu jsem těsně prohrál. Ve čtvrtém setu jsem vedl už 8:3, soupeř ale korigoval na 8:7. Závěr střetnutí jsem však zvládl. Body ve čtvrtfinálovém utkání jsem těžil po naraženém servisu oboustranným útokem,“ prozradil Libor Slováček.

Tomu se dařilo i v dalších duelech. V semifinále překonal Martina Kočvaru z Prahy 3:0 a ve finále udolal Otmara Mergenthala z Kroměříže 3:2.

,,S Kočvarou jsem už dlouho nevyhrál. V Liberci bylo všechno jinak. V libereckém turnaji jsem ho přehrával servisem bez rotace a pak tvrdým útokem z forhendu i bekhendu. Martin se mi ale nezdál fyzicky stoprocentně fit,“ vypozoroval v semifinálovém souboji Slováček.

Ve finále stolní tenista z Valašska udolal Otmara Mergenthala z Kroměříže 3:2.

Střetnutí o první místo se hrálo až ve 21.15 hodin na posledním stole, který pořadatelé nechali k dispozici.

,,Nevýhodou pro mě bylo, že jsem předchozích šest duelů odehrál na jednom stole, bohužel ten finálový na stole jiné značky. Proto jsem měl zpočátku problémy s adaptací. V průběhu zápasu jsem si na jiný stůl postupně zvykal,“ přiznal Slováček.

,,Jinak to byla klasická přetahovaná. Kdo se dostal po dobrém servisu nebo příjmu do útoku, ten většinou bodoval. V utkání jsem prohrával 0:1 a 1:2 na sety, ale partii o první příčku jsem ještě otočil v můj prospěch,“ potěšil povedený výsledek v Liberci Libora Slováčka.

Padesátníků si na severu Čech zahrálo 25.

V Liberci triumfoval i Petr Polák. Stolní tenista ze Zlína ovládl kategorii sedmdesátníků.

Polák postoupil ze základní skupiny z druhého místa. V pavouku v osmifinále zdolal Miroslava Svědíka z Liberce 3:2, ve čtvrtfinále

přehrál Milana Rakovického (Brno) 3:0, v semifinále překonal Samuela Krauze (Janovice) 3:1, ve finále udolal Františka Justa z České Lípy 3:2.

,,Turnaj v Liberci mi nakonec vyšel, i když jsem se v některých zápasech dost trápil,“ přiznal reprezentant zlínského Orla Petr Polák.

,,Ve finále s Justem jsem prohrával 1:2 na sety a 1:7 v sadě čtvrté. Za tohoto stavu jsem si vzal time-out a čtvrtý set jsem otočil na 12:10. Poté jsem ve vyrovnané rozhodující páté sadě zvládl koncovku celého zápasu,“ oddechl si Polák.

V Liberci si regionální stolní tenisté připsali ještě tři úspěšné výsledky. V hlavní kategorii žen 40 – 54 let vybojovala postup do finále Iveta Zámečníková (Orel Zlín). V něm zlínská hráčka podlehla Lence Pavelkové (TJ Sokol Terezín). Tatiana Téglová ve stejné kategorii postoupila do semifinále. V kategorii padesátníků postoupil Štefan Sagáčik z Valašského Meziříčí do semifinále. Sagáčika v partii o finále vyřadil Otmar Mergenthal z Kroměříže.

V turnaji v Liberci si v 12 kategoriích zahrálo celkem 165 hráčů a hráček. Z toho bylo 132 mužů a 33 žen. Turnaj se hrál na 20 stolech.

Další šestý letošní turnaj Velké ceny Českomoravského klubu veteránů je na programu v sobotu 5. října v Jaroměři.