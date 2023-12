Už 35. ročník silničního městského Štědrovečerního běhu pořádají v neděli 24. prosince v Luhačovicích. Ten se poběží na trati u vjezdu do místní Zahradní čtvrti, kde je start i cíl tohoto tradičního a oblíbeného vánočního sportovního podniku.

Už 35. ročník silničního městského Štědrovečerního běhu pořádají v neděli 24. prosince v Luhačovicích. | Foto: se svolením Libora Slezáka.

V Luhačovicích v hlavním závodu poměří síly muži, ženy, veteráni, veteránky, junioři a juniorky. Děti si podle věku od 13 hodin zazávodí na dvou tratích: 300 metrů (děti do 6 let a děti 7 – 9 let) a 600 metrů (děti 10 – 14 let).

,,Hlavní závod pro muže a ženy nad 15 let je dlouhý 2 kilometry a je rozdělený do dvou okruhů. Jeho startovní výstřel je naplánován zhruba na 13.30 hodin. Při vyhlašování výsledků bude oceněno 6 nejlepších mužů a 6 nejlepších žen. Ovšem drobnou cenu dostanou všechny ženy, které se závodu zúčastní,“ upozorňuje jeden z pořadatelů nejstaršího běžeckého závodu v novodobé historii v Česku Libor Slezák.

V loňském roce si ve Štědrovečerním běhu v Luhačovicích ve všech kategoriích zazávodilo 116 běžců. Z toho bylo 41 mužů, 19 žen a 56 dětí. Letos pořadatelé očekávají podobnou účast, zhruba 120 běžců.

Závod mužů v loňském roce vyhrál český reprezentant v orientačním běhu Vojtěch Sýkora (OOB TJ Slovan Luhačovice), který první příčku vybojoval za čas 5:30. Mezi ženami zvítězila rovněž nositelka barev OOB TJ Slovan Luhačovice Sára Bednaříková, jež si na trati v Zahradní čtvrti zaběhla osobní rekord 7:06.

Traťový rekord drží z roku 2006 člen z pořádajícího luhačovického klubu orientačních běžců Dalibor Slovák. Ten před 17 lety zaběhl čas 5:16.