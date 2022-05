K aspirantům na zisk některé z předních příček na mistrovství republiky budou patřit také zlínští borci. SK Olympii Zlín budou reprezentovat Zoltán Kanát, Filip Porteš, Robert Rajzl a Jan Vavruša. Chybět budou zraněné opory Michal Krček a Lukáš Kovařík.

Sobotní prezentace a vážení se koná od 8 do 9.30 hodin. Rozdělování do skupin bude probíhat od 9.30 do 10 hodin. Soutěžit se bude od 10 do 15.30 hodin. Vyhlášení výsledků je na programu od 15.30 hodin.