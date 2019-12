Úterní Winter Game v Lopik aréně začíná v 10 hodin.

,,Tradice duelu na Silvestra se u nás datuje už od roku 1994,“ upozorňuje hlavní organizátor Jiří Nerád.

Ten slibuje, že ve střetnutí nastoupí spousta zajímavých osobností točících se kolem hokejbalu v Malenovicích v minulosti i v současnosti. Svoje umění dokonce předvede i několik hráčů, kteří pro Malenovice v sezoně 1990 - 1991 vybojovali v české extralize bronzovou medaili.

,,Old Boys má roky ustálenou sestavu. Ovšem ani výběr ligy nechce zůstat pozadu. Proto se za barvy svých mužstev budou rvát taková jména jako gólmani Milan Překližka, Karel Štefek, Petr Labský a také další borci Aleš Bachánek, Rostislav Bachánek, Tomáš Jankovič, Broňa Brunclík, Milan Vavřinec, Luboš Horňák, Jan Ráček, Richard Štefan, Petr Žák, Jindřich Rzesotto, Petr Kolář, Josef Červenka, Radek Olša, Martin Novák, Jiří Rýznar, Marek Večeřa, David Hamrlík, Jan Kulička, Richard Donovan, Jakub Žák a Tomáš Karásek. Některé další posily se v obou sestavách možná objeví až na poslední chvíli,“ prozradil stále aktivní 53letý manažer a útočník mužstva Old Boys Malenovice Nerád.

Poslední letošní hokejbalový zápas ve Zlínském kraji má i svoje specifika.

,,Utkání trvá přesně hodinu. Jeho závěr se pak odehraje dvěma míčky a dosažený gól v této fázi střetnutí má hodnotu deseti branek. Ten většinou rozhodne o celkovém vítězi. Připravená je i cateringová služba. O malé občerstvení se postarají manželky některých hráčů paní Laščáková a paní Turečková. Proto bude možné ochutnat oblíbené pizza šneky a topinky s čínskou směsí. Slivovici bude nalévat paní Borovcová. A po skončení duelu se ještě bude v klubovně hodnotit úspěšná malenovická hokejbalová sezona 2019. Určitě bude dlouho o čem mluvit. Vždyť áčko Malenovic letos postoupilo do 1. ligy. A tým Old Boys vybojoval na turnaji v Pruském třetí místo a na mezinárodním mistrovství Slovenska Mamut Cup Masters v Žilině skončili malenovičtí veteráni šestí.,“ zve k návštěvě tradičního duelu i doprovodného programu na závěr roku do Lopik arény v Malenovicích jedna z hokejbalových legend na Zlínsku Jiří Nerád.

Poslední souboj na Silvestra 2018 vyhrál Old Boys, který výběr Malenovické ligy porazil 4:3 v prodloužení. O vítězný gól se postaral Rostislav Bachánek.