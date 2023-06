Letošní ročník přerovského silničního cyklomaratonu Mamut Tour patřil cyklistům ze Zlínského kraje.

Ivo Odvárka | Foto: se svolením Ivo Odvárka

Cenný úspěch si připsal Vojtěch Neradil z týmu PSG Mechanix. Cyklista z Hulína v hlavním závodu dlouhém 170 kilometrů obsadil časem 4:43:01 čtvrté místo. Vítězství vybojoval Petr Fiala (Xeelo Cycling Team, 4:32:51), před Martinem Voltrem (RRK Group-Pierre Baguettre-Benzinol), který byl o necelou sekundu pomalejší, třetí byl Michal Kollert (Xeelo Cycling Team, 4:33:01).

,,Nemám téměř žádné zkušenosti se silniční cyklistikou, přesto jsem se rozhodl jet 170 kilometrovou trasu. Nevěděl jsem ale, co můžu od závodu očekávat,“ přiznal Vojtěch Neradil.

Ten si od začátku hlídal pobyt na čelních pozicích.

,,Do Bystřice pod Hostýnem jel velký hlavní balík pohromadě. Potom v každém kopci začali cyklisté odpadávat. Ve stoupání na Grapy jsem se dostal do úniku s Martinem Voltrem. Ovšem po 10 kilometrech jsme oba usoudili, že se 40 sekundovým náskokem nemáme šanci v úniku vydržet a tak jsme počkali na 7 člennou skupinu za námi. Poté jsme v 9 členné skupině pokračovali dalších 15 kilometrů. Pak jsem ve stoupání z Rajnochovic na Troják odjel ve vedoucí 4 členné skupině. V posledním kopci před cílem jsem však měl menší krizi a tato skupina mi ujela. Posledních 40 kilometrů jsem tak dojel osamoceně a v cíli jsem skončil na 4. místě.,“ byl i se ziskem čtvrté příčky spokojený Neradil.

Regionální cyklisté byli úspěšní také v 90 kilometrovém závodu. V něm vybojoval v čase 2:19:52 Pavel Žák (Cykloop.cz BT Morkovice) bronzovou příčku. Jan Uruba (TÜV SUD Rusava Bike team, 2:19:53) skončil šestý, Jiří Hradil ve stejném čase (FORCE KCK Zlín) osmý, Martin Rytíř (PSG Mechanix, 2:19:53) dojel devátý.

Na stejné trati se dařilo rovněž cyklistickým matadorům ze Zlínského kraje.

Kategorii padesátníků vyhrál Ivo Odvárka (FORCE KCK Zlín, 2:23:58), před Vladimírem Kučerou z Chropyně (PSG Mechanix, 2:24:17), třetí pozici bral za čas 2:24:19 Jaroslav Balabán.

,,Organizátoři Mamut Tour letos zrušili střední 130 kilometrový závod, který býval nejvíc obsazovaný. Takže na výběr zbyl 170kilometrový závod, nebo 90kilometrový závod. Vzhledem k tomu, že jsem se na druhý den zúčastnil závodu Slezského poháru v Krnově, tak jsem zvolil kratší trasu,“ vysvětloval Ivo Odvárka.

Ten popsal vývoj závodu.

,,Velký balík zhruba 250 cyklistů a cyklistek se po startu držel pohromadě. Trochu ho natáhl kopec v Pavlovicích. Já jsem startoval ze zadních pozic a dalo mě dost zabrat dostat se do čela. V průběhu 30. kilometru jsem se pokusil nastoupit a překvapivě se mi to podařilo. Poté jsem pokračoval v sólovém úniku přes Bystřici pod Hostýnem až na vrchařskou prémii na Tesáku, kterou jsem vyhrál. Ujetá zhruba 20 členná skupina za mou, v níž byli i kluboví kolegové Jiří Hradil a David Chovanec, mě dojela ve sjezdu z Tesáku. Poté jsem doufal, že v této skupině vydržím co nejdéle. V tomto úseku mě ovšem přestal řadit přesmykovač a nešel nahodit

řetěz na velký převodník, proto jsem zůstal osamocen a zhruba 10 kilometrů jsem točil pouze lehký převod a pokoušel se přehodit, což se mi nakonec podařilo,“ prozradil Odvárka.

Poté dostihl jednoho soupeře a společně s ním pak dojel do cíle v Přerově.

,,Velká skupina s mými konkurenty z kategorie padesátníků dojela až 20 sekund za mnou, proto mi to v cíli stačilo na vítězství mezi padesátníky,“ upozornil ještě spokojený Ivo Odvárka.

Do cíle 170 kilometrového závodu dojelo 116 cyklistů, v cíli 90 kilometrového závodu bylo klasifikováno 242 cyklistů.

Silniční Mamut Tout měl tradičně start i cíl v Přerově.

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ MAMUT TOUR 2023:

Závod 170 kilometrů (převýšení 3250 metrů):

Muži do 29 let: 3. Vojtěch Neradil (PSG Mechanix), 14. Tomáš Dittrich (FORCE KCK Zlín)

Muži 40 – 49 let: 12. Libor Darebník (TÜV SUD Rusava Bike team)

Muži nad 50 let: 12. Milič Fojt (PSG Mechanix), 13. Martin Kandrnál (SKP Holešov), 17. Milan Sedlář (FORCE KCK Zlín)

Závod 90 kilometrů (převýšení 1250 metrů):

Muži 19 – 39 let: 1. Pavel Žák (Cykloop.cz BT Morkovice), 2. Jan Uruba (TÜV SUD Rusava Bike team), 4. Jiří Hradil, 9. David Chovanec (oba FORCE KCK Zlín)

Muži 40 – 49 let: 3. Martin Rytíř (PSG Mechanix), 10. Pavel Laucký (Cykloop.cz BT Morkovice)

Muži 50 – 59 let: 1. Ivo Odvárka (FORCE KCK Zlín), 2. Vladimír Kučera, 8. Kamil Fojt (oba PSG Mechanix)

Muži nad 60 let: 6. Jan Nedoma (Štrof team Kroměříž)

Ženy nad 40 let: 3. Kateřina Nábělková (PSG Mechanix)