Divizním fotbalistkám začala odvetná část sezony. V prvním jarním kole se dařilo Holešovu a Uherskému Brodu, vysokou porážku utrpěl Bezměrov, na první gól v soutěži pořád čekají Tečovice.

Moravskoslezská fotbalová divize žen, 1. jarní kolo | Foto: se svolením Slavomíra Bednáře mladšího

Hitem druhého jarního kola bude zápas o přední příčky v tabulce, v němž Uherský Brod vyzve Holešovské holky. Utkání se bude hrát v neděli 16. dubna od 10 hodin na umělé trávě v Havřicích.

Na čele tabulky je po prvním jarním kole Holešov, Uherský Brod je třetí, Bezměrov sedmý, Březůvky osmé a Tečovice desáté.

HOLEŠOVSKÉ HOLKY – PROTIVANOV 4:1 (1:0)

,,Do utkání jsme nastoupili bez spousty klíčových hráček. Z podzimní základní sestavy nám chyběly obránkyně Sklenaříková s Tiefenbachovou, záložnice Rýdlová a Stavjaníková a útočnice Adriana Ševčíková s Hradilovou,“ upozornil hlavní domácí trenér Slavomír Bednář starší.

Omlazený holešovský tým však zápas zvládl.

,,Úvodních 30 minut se hrál oboustranně neurovnaný fotbal. Poté jsme zklidnili hru a nastřelili jsme 2 krát břevno a ve 45. minutě dala naši první branku kapitánka Šiblová. Hned na začátku druhé půle přidala znovu Šiblová druhý gól. V jednašedesáté minutě po hrubé chybě brankářky Brázdilové korigovala stav na 2:1 Trubáková. Ve zbytku střetnutí jsme už byli lepším celkem a v posledních pěti minutách jsme dalšími dvěma trefami z kopačky Škrabalové do sítě Tempírové potvrdili naši výhru. Tři body jsme získali zaslouženě,“ potěšil povedený start do jarní části soutěže Bednáře staršího.

Branky Holešova: Šiblová 2, Škrabalová 2.

Holešovské holky: Brázdilová – Slezáčková, Pospíšilíková, Škrabalová, Samsonová, Šiblová, Křenková, Kateřina Slavíková, Vašíčková, Julie Slavíková, Karolína Slavíková. Na střídání: Bonková, Kudlíková, Slezáková, Setinská.

UHERSKÝ BROD – BŘEZŮVKY 3:5 (1:3)

,,V utkání jsme podali ospalý výkon. V naší hře bylo dost nepřesností. Hosté nás překvapili. Nakonec jsme krajské derby vyhráli, protože jsme byli produktivnější v koncovce. Největší naší tahounkou byla záložničce Andrea Adamíková, která tvořila naši hru. Rychlostí dělala soupeřkám problémy Kristýna Protková. Potěšila mě také Denisa Mrázková. Ta skvěle narušovala rozehrávku Březůvek,“ hodnotil první jarní duel vedoucí uherskobrodského týmu Jan Gazdík.

,,Byl to zápas jako na houpačce. My jsme nezvládli začátek utkání. V 7. minutě jsme prohrávali 0:2, v jednadvacáté 1:3. V úvodu druhé půle se nám podařilo srovnat stav na 3:3. Poté jsme až do 65. minuty měli balón pod kontrolou. Bohužel závěr střetnutí opět patřil domácím. V 65. minutě Večeřová a v 86. minutě Psotková zajistily Uherskému Brodu tři body. Celkově jsme odehráli smolné utkání.

V něm nám chyběla přesnější koncovka,“ konstatoval vedoucí celku Březůvek Luboš Vodehnal.

Branky: Večeřová 2, Psotková 2, Juráková – Huťková, Hanáková, Jeřábková.

Uherský Brod: Karolová – Šotová, Mrázková, Juráková, Adamíková, Dzuráková, Kateřina Fojtíková, Psotková, Večeřová, Smělíková, Dufková. Na střídání: Kročilová, Chovancová, Karolína Fojtíková, Gorčíková, Chlachulová.

Březůvky: Manová – Vodehnalová, Vaculíková, Marková, Jeřábková, Ondrašíková, Hanáková, Mikuláštiková, Chudárková, Huťková, Juřenčáková. Na střídání: Šárová, Urbánková, Eliášová, Gregorová, Kubíčková.

BEZMĚROV – PROSTĚJOV 0:8 (0:4)

,,Prostějov byl jasně lepším družstvem. Hosté nás přehrávali ve všech fotbalových činnostech. Největší rozdíl byl ve zpracování balónu a v mezihře. Nám kvůli zranění chyběla spousta klíčových hráček. Mladé náhradnice ještě potřebují čas, aby se v divizi adaptovaly,“ uvedl po zápase vedoucí bezměrovského celku Martin Kratochvíl.

Bezměrov: Lucie Pitnerová – Zemánková, Červíková, Novotná, Trávníčková, Šoberová, Konečná, Adéla Pitnerová, Kutálková, Dočkalová, Šišková. Na střídání: Foltýnová, Hájková, Michaela Pitnerová.

TEČOVICE – VLKOŠ 0:9 (0:6)

Domácí nováček divize podal snaživý výkon. Na lepší výsledek to ovšem nestačilo. Družstvo Vlkoše hrálo chytře. Čekalo na chyby Tečovic a ty také trestalo. Střelkyní zápasu byla Dagmar Lungrová, která vstřelila 4 branky.

Tečovice: Barešová – Barbora Baštincová, Zvonková, Lidincová, Sucháčková, Osohová, Havrylyková, Sabáková, Turoňová, Hrbáčková, Kampfová. Na střídání: Černá, LIanos, Šidlíková, Vaculková, Vrbková.

PROGRAM 2. JARNÍHO KOLA:

Pátek 14. dubna: Prostějov – Tečovice (19.30).

Sobota 15. dubna: Uherský Brod – Holešovské holky (10, UT Lapač v Havřicích).

Neděle 16. dubna: Vlkoš – Březůvky (10), Olomouc B – Bezměrov (11).