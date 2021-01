„Dohromady jich bylo pět. K tomuto kroku nás přinutily okolnosti, zranění hráček základu. Vše zlé je pro něco dobré,“ bral to po utkání s nadhledem jeden z trenérů zlínských házenkářek Marek Kolář.

„Protože se nehraje dorostenecká soutěž, vyslali jsme do hry talentované dorostenky, reprezentantky této kategorie. V této nelehké době potřebují sbírat zkušenosti!“

O favoritu a průběhu zápasu nebylo prakticky pochyb, rozhodnuto bylo do přestávky, přesto dokázaly Zlíňanky na severu Čech předvést několik pěkných momentů.

„Proti nejlepšímu celku mezinárodní soutěže holky nezklamaly. Most nás v některých pasážích jasně převyšoval, ale proměnit sedm osm zahozených náskoků, bylo by to výsledkově lepší. Zejména mladé hráčky se neztratily, což mě hodně těší. Těžký křest ohněm zvládly, větší překážku do cesty jsme jim dát nemohly,“ neskrýval jedno z mála pozitiv Kolář, jehož potěšil nejen střelecký výkon na střední spojce 17leté Michaely Daňkové, s osmi trefami nejlepší kanonýrky Zlína.

„Je talentovaná, dlouhodobě patří k oporám ve své kategorii, je v reprezentaci. Prakticky od mala sleduji její vývoj a trénuji ji. Její přechod mezi ženy jsme ale nechtěli uspěchat, ještě příští rok totiž může hrát za dorostenky,“ upozornil Kolář.

„Každopádně chytila šanci za pačesy, utkání se jí povedlo, potvrdila svou výkonnost z tréninků. Míša se už rok a půl oťukává ve výběru žen, ale na pozici spojky jsme ji šetřili. Osud a příležitost jí nyní pomohly.“

Další utkání čeká Zlíňanky za týden opět na půdě soupeře – v Olomouci.

„Protože se podařila svazu vyřídit výjimka pro interligu, aby se opět mohly utkávat české a slovenské celky, tvoří se nová termínovka. Je to trošku chaotické, ale snad se nyní podaří odehrát celá soutěž,“ přeje si trenér Zlína, který ale ještě netuší, jak budou vypadat a za jakých podmínek proběhnou mezinárodní zápasy.

„Kromě standardního předzápasového testování se neoficiálně hovoří i o nutnosti absolvovat zápas včetně přepravy do 12 hodin od překročení hranic. Jak to doopravdy bude, se teprve dozvíme. Každopádně v tomto případě by z důvodu velké vzdálenosti a časové náročnosti bylo nejsložitější odehrát zápasy v Prešově a Michalovcích,“ dívá se do mapy Marek Kolář.

MOST – PSG ZLÍN 35:21 (19:10)

Nejvíce branek: Zachová 5/1, Poláková 4/1, Mikulčík 4 – Daňková 8/3, Herbočková 3, Sekulová 2. Rozhodčí: Deml – Dvořáček. Sedmimetrové hody: 2/2 – 4/4. Vyloučení: 4:1. Bez záruky.

Další výsledky: Písek – Hodonín 29:21 (13:12), Olomouc – Poruba 26:21 (10:13).