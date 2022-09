,,V Napajedlích mě lákalo poměřit síly s kvalitními soupeři. Navíc mi vyhovovala tamní rovinatá trať,“ vysvětloval svoji účast v závodu Svatopluk Janečka.

Nejúspěšnější regionální běžec v Napajedlích si od začátku hlídal pobyt na předních pozicích.

,,Do první obrátky jsem běžel ve vedoucí čtyřčlenné skupině. V průběhu druhého kilometru se však čelo začalo dělit a na první místo se probojoval David Kaláb. Já jsem běžel za ním na druhé příčce a stříbrnou pozici jsem díky rovnoměrnému tempu udržel až do cíle,“ upozornil Janečka.

V Pilmanovi se triatlonistům dařilo. Helena Kotopulu vybojovala stříbro

Se svým výkonem byl spokojený.

,,V konkurenci kvalitních vytrvalců je pro mě zisk druhého místa dobrým počinkem,“ pochvaloval si Svatopluk Janečka.

Ten po závodu relaxoval doma u televize při sledování mistrovství světa v letním biatlonu.

Z regionálních vytrvalců skončili ještě David Barták (Cyklo OP BT Morkovice, 30:23) čtvrtý, Filip Bukovjan z Otrokovic (KESBUK, 31:02) pátý, František Dosoudil z Hulína v čase 31:18 šestý, zlínský běžec Ivan Balíček (32:23) sedmý, Vlastimil Černíček (33:11) osmý a Lukas Mach (oba NAPARIDERS, 33:47) devátý.

Závod žen ovládla díky času 35:29 Kateřina Mikulíková z Buchlovic, před Martinou Doleželovou ze Sazovic (NAPARIDERS), jež byla v cíli pomalejší o 35 sekund. Bronz brala za čas Helena Chromeková ze Slavičína (Slawex runners, 36:49). Milada Stuchlíková (37:39) doběhla pátá a domácí Petra Tunysová (Slečinky Napajedla, 38:36) obsadila pátou pozici.

V Napajedlích se ještě konal čtyřkilometrový závod. V něm mezi muži zvítězil v prvním běžeckém závodě v kariéře domácí vytrvalec 15letý Tomáš Mikulík (17:10). Mezi ženami vybojovala prvenství Barbora Buršíková (ženy v běhu, 19:09).

Start hlavního 8 kilometrů dlouhého závodu i 4kilometrového závodu byl poblíž kina a sokolovny v ulici Na Kapli. Na stejném místě je i cíl.

,,Všichni běžci v cíli dostali účastnickou medaili a zdravou odměnu. První tři muži obdrželi láhev piva z místního pivovaru, první tři ženy láhev vína, kytičku a k tomu další skvělé ceny. Velkým lákadlem bylo losování startovních čísel, kde byl hlavní cenou víkendový pobyt v apartmánu ve Velkých Karlovicích. Děti po celou dobu akce využívali skákací hrad, zastřílely si na fotbalovou branku, svoje umění si vyzkoušely na stolech pro

kreativní tvoření,“ prozradila jedna z pořadatelek Veronika Smyčková.

Ta představila i trasu hlavního závodu

,,Z ulice Na Kapli se běželo po cyklostezce směrem na Otrokovice až po ,,chmelnický“ most, kde byla obrátka. Poté se běžci vrátili zpět až k Centru u přístavu. Za ním se odbočilo do cíle, který byl v ulici Na Kapli,“ informovala Smyčková.

V Napajedlích do cíle hlavních závodů doběhlo 113 běžců a běžkyň. Na kratších tratích si zazávodilo 150 dětí.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ SUPP STORE RUN NAPAJEDLA 2022 (závod 8 kilometrů):

Muži do 39 let: David Kaláb (AC Track and Field Brno) 28:01

Muži nad 40 let: Svatopluk Janečka (SKI Turist Velké Karlovice) 28:49

Ženy do 39 let: Kateřina Mikulíková (Buchlovice) 35:29

Ženy nad 40 let: Petra Tunysová (Slečinky Napajedla) 38:36

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ SUPP STORE RUN NAPAJEDLA 2022 (závod 4 kilometry):

Muži do 39 let: Tomáš Mikulík (Napajedla) 17:10

Muži nad 40 let: Petr Horák 17:39

Ženy do 39 let: Barbora Buršíková (ženy v běhu) 19:09

Ženy nad 40 let: Petra Balíčková 21:28

VÍTĚZOVÉ DĚTSKÝCH KATEGORIÍ SUPP STORE RUN NAPAJEDLA 2022:

Kluci (ročník 2020 a mladší) – 100 metrů: Martin Mikeš

Kluci (ročník 2019 – 2018) – 100 metrů: Matouš Zachar

Kluci (ročník 2017 – 2016) – 200 metrů: Filip Bičánek

Kluci (ročník 2015 – 2014) – 500 metrů: Patrik Doležel

Kluci (ročník 2013 – 2011) – 1000 metrů: Jan Spružina

Kluci (ročník 2010 – 2007) – 2000 metrů: Adam Výsmek

Holky (ročník 2020 a mladší) – 100 metrů: Amálie Danielová

Holky (ročník 2019 – 2018) – 100 metrů: Ella Bernatíková

Holky (ročník 2017 – 2016) – 200 metrů: Justýna Kravačková

Holky (ročník 2015 – 2014) – 500 metrů: Natálie Malá

Holky (ročník 2013 – 2011) – 1000 metrů: Tereza Balíčková

Holky (ročník 2010 – 2007) – 2000 metrů: Adriana Polanská