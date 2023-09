E-shop s kompletní výživou pro zdraví a sport SUPP STORE s.r.o pořádal v Napajedlích 2. ročník běžeckých závodů.

Závod SUPP STORE Run Napajedla | Foto: Lidka Polišenská

Hlavní závod SUPP STORE Run Napajedla vyhrál Filip Bukovjan (KESBUK). Otrokovický vytrvalec v 8 kilometrovém závodu, rozděleném do čtyř okruhů, zaběhl čas 31:42. Stříbrnou příčku obsadil Vlastimil Černíček z domácího týmu NAPARIDES, který byl v cíli o 23 sekund pomalejší, třetí byl Roman Prus (SSK Vítkovice, 32:56.

,,Úvodní čtyři kilometry jsem běžel ve vedoucí skupině. V průběhu druhého okruhu se na první místo probojoval Vlastimil Černíček. S ním jsem pak byl chvíli v kontaktu. V posledním okruhu jsem zrychlil tempo a od mého největšího soupeře jsem se odpoutal a s menším náskokem jsem doběhl na prvním místě až do cíle,“ letmo popsal klíčové momenty Filip Bukovjan.

,,Závod byl hodně náročný. Start byl ve velkém horku ve 13 hodin,“ upozornil ještě Bukovjan.

Ten pak hned po vyhlášení výsledků spěchal na oslavu a hlavně popřát všechno nejlepší a pevné zdraví k 50. narozeninám týmovému kolegovi Josefovi Hubáčkovi.

Z Napajedel odjížděl spokojený.

,,Líbilo se mi, že si v Napajedlích zazávodilo hodně dětí a že pořadatelé pro ně připravili zajímavý pozávodní program,“ chválí organizátory Filip Bukovjan.

V závodu žen suverénně obhájila prvenství z loňského roku Kateřina Mikulíková z Buchlovic (36:12), před Svatovou Řechkovou (37:38), bronz brala za čas 39:19 Petra Tunysová (Slečinky Napajedla).

,,Protože závod startoval brzy odpoledne ve velkém horku, tak jsem se snažila nepřepálit začátek. Ale už v průběhu prvního kilometru jsem se dostala do vedení a na vítězné pozici jsem zůstala až do cíle. Kvůli horku se mi však neběželo úplně lehce, na trati jsem to ale čekala ještě horší. Velmi si tak cením, že pořadatelé i na krátkém dvoukilometrovém okruhu připravili dvě občerstvovačky s vodou,“ řekla v cíli Kateřina Mikulíková.

Ta se hned po závodu zchladila se svými dětmi synem Hynkem a dcerou Hedvikou na koupališti v Otrokovicích.

V Napajedlích se konal také čtyřkilometrový závod. V něm mezi muži zvítězil v čase 16:08 biatlonista z Halenkovic Jiří Flašar, mezi ženami se ze zisku zlaté příčky radovala triatlonistka Titan Trilife Zlín Linda Šilberská, jež se blýskla časem 17:31.

Start hlavního 8 kilometrů dlouhého závodu i 4 kilometrového závodu byl poblíž kina a sokolovny v ulici Na Kapli. Na stejném místě byl i cíl.

,,Z ulice Na Kapli se běželo po cyklostezce směrem na Otrokovice až po ,,chmelnický“ most, kde byla obrátka. Poté se běžci vrátili zpět až k Centru u přístavu. Za ním se odbočilo do cíle, který byl v ulici Na Kapli,“ představila trať hlavní organizátorka závodu Veronika Smyčková.

V Napajedlích do cíle hlavních závodů doběhlo 68 běžců a běžkyň. Na kratších tratích si zazávodilo 204 dětí.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V ZÁVODU SUPP STORE RUN NAPAJEDLA 2023 (závod 8 kilometrů):

Muži do 39 let: Filip Bukovjan (KESBUK) 31:42

Muži nad 40 let: Lukáš Smyček (NAPARIDES) 36:41

Ženy do 39 let: Kateřina Mikulíková (Buchlovice) 36:12

Ženy nad 40 let: Svatava Řechková 37:38

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V ZÁVODU SUPP STORE RUN NAPAJEDLA 2023 (závod 4 kilometry):

Muži do 39 let: Jiří Flašar (Biatlon Halenkovice) 16:08

Muži nad 40 let: Lukáš Hodný 16:46

Ženy do 39 let: Linda Šilberská (Titan Trilife Zlín) 17:31

Ženy nad 40 let: Pavla Hodná 20:28

VÍTĚZOVÉ DĚTSKÝCH KATEGORIÍ V ZÁVODU SUPP STORE RUN NAPAJEDLA 2023:

Kluci (ročník 2020 a mladší) – 50 metrů: Adam Mach

Kluci (ročník 2019 – 2018) – 100 metrů: Filip Smělík

Kluci (ročník 2017 – 2016) – 200 metrů: Radek Hamouz

Kluci (ročník 2015 – 2014) – 500 metrů: Matouš Hodný

Kluci (ročník 2013 – 2011) – 1000 metrů: Jan Spružina

Kluci (ročník 2010 – 2008) – 1000 metrů: Jiří Flašar

Holky (ročník 2020 a mladší) – 50 metrů: Amálie Danielová

Holky (ročník 2019 – 2018) – 100 metrů: Leontýna Krčová

Holky (ročník 2017 – 2016) – 200 metrů: Ella Kameníčková

Holky (ročník 2015 – 2014) – 500 metrů: Natálie Malá

Holky (ročník 2013 – 2011) – 500 metrů: Denisa Tománková

Holky (ročník 2010 – 2008) – 2000 metrů: Tereza Meravá