V sobotu 29. června se v Nedašově koná 21. ročník fotbalového Turnaje rodů. Prestižního a zajímavé fotbalové klání spojené s doprovodným programem se zúčastní mužstva Nováků, Fojtíků, Kolínků, Holbů a Zbytku světa. Začátek je v 10 hodin.

Hrát se bude systémem každý s každým.

,,Za jednotlivé celky můžou nastoupit hráči starší nad 15 let, kteří bydlí, nebo pochází z Nedašova, za Nedašov v současné době hrají, nebo v minulosti hráli. Podmínkou ale je shodné příjmení s názvem příslušného mužstva. Výjimkou je pouze tým Zbytku světa,“ vysvětluje kritéria za pořadatele David Solař.

,,Fotbalový Turnaj rodů na Valašsku je však určen hlavně pro bývalé hráče a příznivce nedašovského fotbalu. Fotbalisté prvního mužstva Nedašova se v něm představí pouze v omezeném počtu, na kterém se dohodnou vedoucí jednotlivých kolektivů,“ dodal ještě Solař.

V loňském nedašovský Turnaj rodů vyhrál Zbytek světa, druhé místo vybojovali Kolínci, bronzovou příčku obsadili Fojtíci, čtvrtí byli Holbové. Chyběl tým Nováků.

Bohaté občerstvení je v sobotu po celý den zajištěno.

A to není všechno. V neděli 30. června se v Nedašově bude hrát 1. ročník Junior turnaje rodů. V něm budou bojovat mužstva složená z hráčů do 14 let. Začátek tohoto turnaje je rovněž v 10 hodin.