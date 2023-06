A je to zase tady! V neděli 4. června se koná už 8. ročník Festivalového půlmaratonu Monet + Zlín 2023. Ten pořádá společnost FILMFEST s. r. o., organizátor Zlín Film Festivalu společně se spolkem Běhy Zlín.

Petra Pastorová | Foto: se svolením Kateřiny Martykánové

Start hlavního 21,1 kilometru dlouhého závodu, jehož startérem bude prezident Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura, je u Kongresového centra ve Zlíně, už v 10 hodin.

Pořadatelé, kteří vypsali 5 mužských a stejný počet ženských kategorií, očekávají účast zhruba 400 půlmaratonců.

,,Letošní ročník městského půlmaratonu ve Zlíně se poběží na stejné trati, jako v loňském roce. Půlmaratonci po startu u Kongresového centra poběží do továrního areálu. Dále pak přes Rybníky, Čepkov, na Podvesnou, přes Benešovo nábřeží na Dlouhou a náměstí Míru. Zde pro čtvrtmaratonce závod končí. Běžci půlmaratonu z náměstí pokračují do druhého kola přes Bartošovu ulici opět do továrního areálu a dále po stejné trase, jako v prvním kole. To znamená přes Rybníky, Čepkov, na Podvesnou, přes Benešovo nábřeží na Dlouhou do cíle na náměstí Míru. Trasa RBP rodinného běhu zůstává v porovnání s minulými ročníky rovněž beze změny. Start i cíl tohoto závodu je na náměstí Míru,“ informuje tisková mluvčí Zlín Film Festivalu Kateřina Martykánová.

Součástí sportovního dne ve Zlíně jsou i další závody. V 15 hodin odstartuje RBP rodinný běh na 1400 metrů. Tohoto měření sil se mohou zúčastnit junioři, rodiny s dětmi, nebo každý, kdo si netroufá na delší trasu.

Zazávodit v centru krajského města si tak může ještě dalších 900 vyznavačů a příznivců atletiky a běhání.

Tím, že je nedělní půlmaraton ve Zlíně přímou součástí 63. ročníku Zlín Film Festivalu, bude ho celý den v krajském městě doprovázet doprovodný program v kině i ve všech festivalových zónách.

,,Proto si doprovod běžců i rodinní příslušníci závodníků mohou kromě sportu užít také pravou festivalovou atmosféru,“ upozornila Martykánová.

Loňský Festivalový půlmaraton ve Zlíně vyhrál sedmadvacetiletý Matěj Beníček z Malenovic. Reprezentant otrokovického týmu KESBUK zaběhl čas 1:09:55. V závodu žen zvítězila Severomoravanka Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava, 1:20:28). Oba zároveň zaběhli traťové rekordy na nové festivalové půlmaratonské trati ve Zlíně.

PROGRAM FESTIVALOVÉHO PŮLMARATONU VE ZLÍNĚ 2023:

SOBOTA 3. ČERVNA:

10:00 – 18:00 Prezence na RBP rodinný běh (tělocvična 1. ZŠ Emila Zátopka v Univerzitní ulici vedle Kongresového centra)

10:00 – 18:00 Prezence na půlmaraton, čtvrtmaraton, tandemy a štafety (tělocvična 1. ZŠ Emila Zátopka v Univerzitní ulici vedle Kongresového centra)

10:00 – 18:00 Expo – partneři (venku vedle tělocvičny 1. ZŠ Emila Zátopka v Univerzitní ulici)

NEDĚLE 4. ČERVNA:

7:00 – 9:00 Prezence na půlmaraton, čtvrtmaraton, tandemy a štafety (tělocvična 1. ZŠ Emila Zátopka v Univerzitní ulici vedle Kongresového centra)

9:15 Sraz vodičů v místě startu (před Kongresovým centrem Zlín)

9:30 Otevření koridorů pro řazení závodníků v půlmaratonu, čtvrtmaratonu, tandemů a štafet (před Kongresovým centrem Zlín)

10:00 Hromadný start všech kategorií v půlmaratonu, čtvrtmaratonu, tandemů a štafet (před Kongresovým centrem Zlín)

10:00 – 18:00 Expo – partneři (náměstí Míru)

10:35 První závodník v cíli čtvrtmaratonu (před radnicí na náměstí Míru)

11:00 Hýbat se zdravě a se správnou energii, velká stage – organizuje Nutrend a Vita Sana Zlín (náměstí Míru)

11:10 První závodník v cíli půlmaratonu (před radnicí na náměstí Míru)

11:50 Slavnostní předání šeku Charitativnímu projektu Korunka pomáhá – Festivalový půlmaraton MONET + Zlín (náměstí Míru)

12:00 Květinový ceremoniál vítězů Festivalového půlmaratonu MONET + Zlín 2022 (náměstí Míru)

12:00 – 13:45 Prezence na RBP rodinný běh (náměstí Míru)

12:30 Festival Café

13:00 Hýbat se zdravě a se správnou energií, velká stage – organizuje Nutrend a Vita Sana Zlín (náměstí Míru)

13:30 Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií 8. ročníku Festivalového půlmaratonu MONET + Zlín 2023 (náměstí Míru)

14:30 Festival Café

14:50 Slavnostní předání šeku charitativního projektu Korunka pomáhá – RBP Rodinný běh (náměstí Míru)

15:00 Start RBP rodinného běhu (náměstí Míru)

15:30 Kouzelný karneval s Jirkou Hadašem (náměstí Míru)

16:30 Vitar show s Michalem ze školky (náměstí Míru)