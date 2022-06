Hlavní 7 kilometrů dlouhý závod se poběží v okolí slušovické dráhy a přehrady Hrobice.

,,Trať povede z větší části po polní cestě, krátký úsek po asfaltové silnici,“ upozorňuje Novák.

Vypsány jsou kategorie pro muže do 39 let, muže nad 40 let, ženy do 39 let, ženy nad 40 let, juniory do 18 let a juniorky do 18 let.

Na zkrácených tratích od 100 do 500 metrů mají možnost si zazávodit také děti. Dětské závody proběhnou na uzavřené silnici okolo dostihové dráhy. Startovné v nich je zdarma.

Start hlavního závodu je u Dostihové dráhy ve Slušovicích v 11 hodin.

,,Start závodu je u vstupu na slušovické dostihové závodiště. Trasa následně vede po silnici směrem na Nové Dvory, kde se po 700 metrech přebíhá silnice směrem k vodní nádrži Hrobice. Následuje 5 kilometrů po označené střídavě šotolinové a lesní cestě. Těsně před zbytky hradu Janůvka čeká na běžce krátký seběh, a potom návrat podél hrobické přehrady do cíle na Dostihové dráze ve Slušovicích,“ popsal Antonín Novák trať.

Prezentace probíhá od 8.30 hodin. Startovné pro mládež do 18 let je při online platbě do čtvrtku 23. června 100 Kč, na místě v den závodu v neděli 26. června 200 Kč. Dospělí běžci zaplatí při online registraci do 23. června 300 Kč, v neděli 26. června 400 Kč. Online registrovat se je možné na webových stránkách pořadatele závodu.

,,V ceně startovného je pamětní medaile, měření čipovou technologií, ionťák, čaj a polévka,“ prozradil ještě Novák.

PROGRAM SLUŠOVICKÉHO CHARITATIVNÍHO BĚHU 2022:

Neděle 26. června:

8:30 – zahájení prezentace a registrace na místě

9:45 – ukončení registrace dětí

10:00 – start dětských závodů

10:30 – ukončení registrace dospělých

11:00 – start hlavního závodu

12:00 – vyhlášení vítězů

12:15 – tombola startovních čísel